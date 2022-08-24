Цифры Независимости: какую «крипту» покупают украинцы — Finance.ua

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Цифры Независимости: какую «крипту» покупают украинцы

Финтех и Карты
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Цифры Независимости: какую «крипту» покупают украинцы
Цифры Независимости: какую «крипту» покупают украинцы
В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.
Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим о криптовалютах, в которые больше всего верят украинцы.
Следует сказать, что над легализацией криптовалют в Украине работали давно, и, наконец, осенью 2021 года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, а уже в феврале 2022 года был принят закон «О виртуальных активах».

Украина — в лидерах стран, наиболее активно использующих криптовалюту

В прошлом году Украина занимала четвертое место в мире по внедрению крипты среди населения в глобальном индексе, составленном исследовательской группой Chainalysis. А новое исследование Merchant Machine показало, что Украина входит в тройку стран с наибольшим использованием криптовалюты в мире.
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Разве может быть иначе в стране, где во времена полномасштабной войны крипта активно работает на победу Украины? По состоянию на 17 августа через криптофонд Aid For Ukraine Украине пожертвовали виртуальных активов на 170 млн долларов! На эти деньги правительство покупало военную технику, лекарства, баллистические пластины для бронежилетов, рации, обеды для солдат, тепловизоры и каски. Интересно и то, что около пятой части собранных средств было израсходовано также в криптовалюте.

Кто и зачем покупает крипту

Согласно исследованию Gradus, дело с криптовалютами и блокчейном в Украине имели от 5% до 12% населения, каждый пятый из них — молодежь в возрасте до 25 лет. Эти данные подтверждает и статистика Bybit: аналитики говорят, что в крипту инвестируют украинцы преимущественно 24-25 лет. Кроме того, 80% инвесторов — это мужчины, и только 20% — женщины.
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«Любимая» крипта

Если говорить о самых популярных криптомонетах, то в Bybit говорят, что первое место занимает USDT, за ним следуют ETH, BTC и XRP.
А вот по данным Wellcrypto, в десятке самых популярных криптовалют, которые искали пользователи:
  • Tether (USDT);
  • Bitcoin (BTC);
  • Ethereum (ETH);
  • USD Coin (USDC);
  • BNB (BNB);
  • Cardano (ADA);
  • Solana (SOL);
  • Dogecoin (DOGE);
  • XRP (XRP);
  • Polkadot (DOT).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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