Цифры Независимости: год, когда в Украине появились МФО — Finance.ua

Цифры Независимости: год, когда в Украине появились МФО Сегодня 09:30 — Кредит&Депозит

Цифры Независимости: год, когда в Украине появились МФО

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим о микрофинансовых организациях. Понятие «микрозаем» в Украине появилось в 2011 году. С этого времени микрофинансовые организации начали стремительно развиваться в Украине.

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Кредиты тогда выдавали преимущественно наличными, а доля онлайна составляла менее 10%. Бурное развитие онлайнового кредитования началось осенью 2015-го после того, как депутаты приняли закон «Об электронной коммерции».

Кстати, в 2015 году микрофинансовые организации превзошли банки по объему ссуд, выдав кредитов на общую сумму 10 млрд грн.

Одной из первых МФО в Украине стала компания «ШвидкоГроші». ООО «Потребительский центр» (а это полное название финансовой компании) было зарегистрировано в апреле 2011 года.

Вообще, концепцию микрокредитования разработал профессор экономики Мухаммед Юнус. В 1974 году он включился в борьбу с голодом на своей Родине — Бангладеш, одной из самых бедных стран мира.

Юнус пришел к выводу, что даже самый маленький кредит может сыграть решающую роль в выживании бедняков. Он обнаружил, что обычные банки не заинтересованы в выдаче кредитов небогатым предпринимателям из-за высоких рисков невозврата заемных средств.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2005 год Международным годом микрокредитования, а в 2006 году Юнус получил Нобелевскую премию мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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