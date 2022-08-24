Цифры Независимости: сколько в Украине банкоматов и банковских карт — Finance.ua

Цифры Независимости: сколько в Украине банкоматов и банковских карт Сегодня 17:00 — Финтех и Карты

Цифры Независимости: сколько в Украине банкоматов и банковских карт, www.freepik.com

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим о первом банке, который начал работу на территории Украины. Первом банкомате. Первых выданных банковских картах и первой микрофинансовой организации.

Когда заработал первый банк

Когда разговор заходит о банковской системе Украины начала 90-х годов прошлого века, в голову приходит, что первым банком, который начал работать на территории нашей уже независимой страны, должен быть Ощадбанк

Логика присутствует, ведь он, кажется, был всегда. Это и не удивительно, ведь создали его на базе учреждений Сбербанка бывшего СССР в Украине, предшественником которого были Гострудсберкассы СССР.

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Однако на самом деле первым банком в Украине (после Национального банка, конечно) стал ПУМБ

Закрытое акционерное общество «Первый Украинский Международный Банк» было создано 20 ноября 1991 года. НБУ зарегистрировал его через месяц — 23 декабря, а банковские операции ПУМБ начал осуществлять уже с апреля 1992 года.

НБУ зарегистрировал Ощадбанк на неделю позже — 31 декабря 1991 года. В течение 30 лет Ощадбанк не менял собственника — им является правительство Украины.

ПУМБ сегодня принадлежит промышленно-финансовой группе «СКМ», владельцем которой является Ринат Ахметов.

Согласно финансовому отчету ПУМБ, по результатам II квартала 2022 собственный капитал банка насчитывал 12,63 млн грн.

Интересно, что Википедия утверждает, что первым коммерческим банком на территории Украины стал Укринбанк. Он был создан 24 января 1989 года. Ликвидация Укринбанка стартовала 23 марта 2016 года.

Первый банкомат

В Украине первый банкомат появился еще в 1991 году, когда наша страна была в составе СССР. Им могли пользоваться только иностранцы, посещавшие советскую Украину с картами Visa. Что и неудивительно — откуда бы граждане СССР взяли банковские карты?

А вот после возобновления независимости банкомат в Украине появился в 1996 году после денежной реформы и введения в обращение гривны.

Сегодня в Украине насчитывается более 35 тысяч банкоматов.

Самая широкая сеть у государственного ПриватБанк а — более 7 тыс., но из-за войны работает около 80% «приватовских» банкоматов.

Кстати, валютных банкоматов в Украине нет. То есть снять через банкомат доллары или евро с карты не получится. Но 10 февраля, незадолго до полномасштабного вторжения россии, ОТП Банк ввел возможность покупки в банкомате наличной иностранной валюты за наличные денежные средства в гривне.

Тестирование новой функции ОТП Банк начал с банкомата в зоне самообслуживания головного офиса в Киеве по ул. Жилянской.

Планировалось, что впоследствии такую возможность масштабируют другие банкоматы сети. Их в ОТП Банке на 1 декабря 2021 года было 166.

Между прочим, снимать наличные в «чужих» банкоматах лучше с карты системы Visa.

Дело в том, что комиссия банка-эквайера (владельца банкомата) от банка-эмитента, выпустившего карту, будет меньше карты MasterCard. То есть такая транзакция менее выгодна для банка, которому придется потратиться на работу кассиров и инкассаторов, чтобы пополнить банкомат наличными.

Именно поэтому банкоматы настраивают так , чтобы по «чужим» картам MasterCard выдавать минимальные суммы — от 200 до 500 гривен (редко — 1000). А вот по картам VISA можно надеяться снять в чужом банкомате до 2000-3000 гривен.

Первые банковские карты

В 1995 году украинские банки подписали соглашение о внедрении карт международных платежных систем Visa и MasterCard.

Тогда же ведущие коммерческие банки под эгидой НБУ создали УкрКарт. Это была одна из первых технологических компаний Украины, обслуживающая карты международных платежных систем Visa и MasterCard.

В 1996 году украинские банки Аваль, ПриватБанк, Проминвестбанк , ПУМБ, Укринбанк и Укрэксимбанк были приняты в Visa. После этого банки начали полноценно работать с картами международных платежных систем, осуществлять эмиссию и эквайринг пластиковых карт с магнитной лентой.

Первую карту с чипом в Украине выпустили в апреле 2003 года. Это была карта платежной системы MasterCard.

По итогам 2021 года в Украине выпущено 89,1 млн платежных карт. Это вдвое больше населения Украины. Активных карт в Национальном банке насчитали 46,3 млн.

Карт платежной системы MasterCard сегодня в Украине больше всего — 56,9% от общего количества. Доля карт Visa составляет 42,4%, 0,7% карт эмитированы отечественной платежной системой Простир, менее 0,1% карт в Украине приходится на другие платежные системы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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