Что ждать от депозитов в 2025 году — Finance.ua

Что ждать от депозитов в 2025 году Сегодня 08:02 — Кредит&Депозит

Что ждать от депозитов в 2025 году

В 2024 году Национальный банк Украины продолжил цикл снижения учетной ставки, начавшийся в июле 2023 года. Учетная ставка НБУ, сниженная в июле 2023 года с 25% до 22%, на начало 2024 года уже составила 15%, а в июне 2024 года — только 13%. Параллельно с понижением учетной ставки НБУ снижались и процентные ставки по депозитам для физических лиц.

12 декабря 2024 года на последнем заседании правления НБУ по вопросам монетарной политики было принято решение поднять учетную ставку на 0,5%, до 13,5% годовых. Основная причина — рост инфляции в стране.

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Увеличив процент учетной ставки, НБУ наметил переход от цикла снижения к циклу повышения стоимости ресурсов.

В 2025 году следует ожидать постепенного повышения учетной ставки Нацбанка, а вслед за учетной ставкой вверх пойдут и ставки по депозитам для юридических и физических лиц.

Учитывая это, можно предположить, что теперь банки, наоборот, будут ставить по долгим депозитам более высокие ставки, чем по коротким, стимулируя население с большим желанием оформлять депозиты на 12 месяцев, чем на три.

Еще одним фактором, заставляющим банкиров задуматься о повышении процентных ставок в следующем году, является повышение с 1 декабря 2024 года военного сбора со всех доходов физлиц, включая проценты по депозитам.

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В условиях растущей инфляции и непрекращающейся девальвации национальной валюты депозиты в гривне становятся совершенно не привлекательными для населения, ведь теперь придется отдавать почти четверть полученной в виде процентов суммы. Поэтому украинцы все больше переориентируются на ОВГЗ от Министерства финансов.

Для того чтобы сделать депозиты хоть немного конкурентными по сравнению с гособлигациями, банки будут просто вынуждены повышать процентные ставки по долгим депозитам в гривне.

Что касается валютных депозитов, то процентные ставки по ним будут еще больше снижаться. Вполне возможна ситуация, когда банки вообще станут отказываться от валютных депозитов.

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