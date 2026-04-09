Что Украина продавала и покупала в 2025 году (инфографика) Сегодня 20:05 — Казна и Политика

Внешняя торговля Украины в 2024—2025 годах фактически отображает, как страна ведет экономику во время войны. А именно: возвращает экспортные маршруты, ищет устойчивые рынки сбыта, компенсирует разрушение энергосистемы и закрывает критические потребности импорта техники, горючего, связи и оборудования.

Об этом сообщает аналитическая команда YC.Market.

Товарооборот вырос за счет импорта

По данным Государственной таможенной службы Украины в 2024 году товарооборот Украины составил $112,3 млрд: экспорт — $41,6 млрд, импорт — $70,7 млрд, отрицательное сальдо — $29,1 млрд.

В 2025 году товарооборот вырос до $125,1 млрд, но этот рост был сформирован не экспортом, а импортом: вывоз товаров сократился до $40,3 млрд, в то время как ввоз вырос до $84,8 млрд. В результате торговый дефицит расширился до $44,4 млрд.

Это главный итог периода: внешняя торговля Украины увеличилась по объему, но стала еще более импортозависимой.

До 7 февраля 2025 года Украинский морской коридор перевез 100 млн тонн грузов за 18 месяцев работы, из них 65 млн тонн пришлось на агропродукцию. Но параллельно с этим из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украина к середине 2024 года потеряла более 9 ГВт генерирующих мощностей, что резко усилило спрос на импорт энергооборудования, горючего, генерации и связанных технологий.

Экспорт

Базой украинского экспорта остался аграрный сектор. По итогам 2024 года продовольственные товары дали $24,6 млрд экспорта, а в 2025 году — $22,5 млрд. Доля этой группы в экспорте товаров снизилась с 59,2% до 55,8%, но именно она продолжает быть главным источником валютной выручки.

Наибольшие экспортные позиции в 2025 году:

подсолнечное масло — $5,22 млрд;

кукуруза — $3,90 млрд;

пшеница — $2,99 млрд;

соевые бобы — $1,33 млрд;

мясо птицы — $1,09 млрд.

В 2025 году крупнейшими покупателями украинской пшеницы были Египет, Алжир и Индонезия, кукурузы — Турция, Италия и Испания, подсолнечное масло — Индия, Испания и Нидерланды.

Второй крупной опорой экспорта остались металлы и изделия из них. В 2024 году эта группа принесла $4,4 млрд, в 2025 году — $4,7 млрд. На уровне отдельных позиций больше выручки дали железная руда и концентраты — $2,34 млрд (почти 45% стоимости поставок пришлось на Китай, еще 17,2% - на Словакию, 16% млн, чугун — $760 млн и полуфабрикаты из стали — $660 млн.

В 2025 году экспорт кабельно-проводниковой продукции составил $1,41 млрд, экспорт товаров группы древесины и бумаги — $1,98 млрд, а положительное сальдо этой группы — $800 млн.

В кабельно-проводниковой продукции ключевыми рынками сбыта были Германия, Венгрия и Польша, а в мебельном экспорте прежде всего Польша и Германия.

Импорт

Структура импорта в 2025 году намного больше выражает, чем общая цифра $84,8 млрд. Наибольшей группой были машины, оборудование и транспорт — $34,1 млрд, или 40,2% всего импорта. Далее следовали продукция химической промышленности — $12,6 млрд и топливно-энергетические товары — $10,5 млрд. Для сравнения: в 2024 году машины, оборудование и транспорт составляли $25,0 млрд, химическая продукция — $11,7 млрд, топливно-энергетические товары — $8,9 млрд. Следовательно, импортный функция именно в стране была развита.

В 2025 году Украина импортировала нефти и нефтепродуктов на $6,62 млрд, легковых автомобилей — на $6,15 млрд, дозированных лекарственных средств — на $2,05 млрд, нефтяных газов — на $1,92 млрд, беспилотных летательных аппаратов — на $1,70 млрд, электрогенераторных установок — на $1,6 электрических аккумуляторов — на $1,48 млрд, трансформаторов — на $1,12 млрд и каменного угля — на $1,01 млрд. Такая структура показывает, что импорт в 2025 году был одновременно и энергетическим, и технологическим, и оборонным*, и медицинским.

Импорт в 2025 году действительно отображает военные потребности, но не сводится только к поддержке фронта. Он включает в себя восстановление энергосистемы, поддержку связи, обновление мобильности бизнеса и населения, медицинское обеспечение и распределенную генерацию. Только генераторы, трансформаторы, аккумуляторы и фоточувствительные/солнечные элементы совокупно выделили около $4,8 млрд импорта. Китай обеспечил 85,6% импорта трансформаторов, 76% аккумуляторов, почти 85% БПЛА и 84% передатчиков для связи. А крупнейшими поставщиками генераторов были Румыния, Чехия и Польша.

Отдельно это подтверждает и таможенная статистика по энергооборудованию. За январь-февраль 2025 года Украина импортировала электрогенераторные установки на $345 млн — это на 706% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

География торговли

География торговли в 2025 году показывает окончательное закрепление ЕС как главного внешнеторгового направления Украины — на страны ЕС приходилось 57,8% украинского экспорта и 46,7% импорта. В стоимостном измерении товарооборот с ЕС в 2025 году составил $62,9 млрд: экспорт — $23,3 млрд, импорт — $39,6 млрд.

На уровне отдельных стран картина 2025 года тоже довольно четкая. Крупнейшим источником импорта был Китай — $19,2 млрд, далее Польша — $7,9 млрд и Германия — $6,6 млрд.

Крупнейшими рынками сбыта для украинских товаров были Польша — $5 млрд, Турция — $2,7 млрд и Германия — $2,4 млрд. Для сравнения, в 2024 году Украина больше импортировала также из Китая ($14,4 млрд), Польши ($7 млрд) и Германии ($5,4 млрд), а в экспорте после Польши $2,8 млрд).

То есть через год Китай еще сильнее нарастил роль поставщика, а в экспортной географии вес усилила Турция.

Вне ЕС именно Турция, Китай, Египет, США и Индия формируют наиболее заметную часть внешней географии. На Турцию приходилось 6,8% украинского экспорта, Китай — 4,5%, Египет — 3,8%, США — 2,6%, Индию — 2,1%. В импорте после ЕС лидировал Китай с долей 22,7%, далее Турция — 7,3%, США — 5,5% и Индия — 2,1%.

