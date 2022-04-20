Что угрожает россии в случае нефтяного наказания со стороны Запада — Finance.ua

Что угрожает россии в случае нефтяного наказания со стороны Запада

Сегодня 15:00

Отказ стран Запада от российской нефти приведет к тому, что государственный бюджет России потеряет около 40% доходов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Примерно 40% доходов госбюджета россии — это нефтяные поступления, 1 млрд долларов в день, можно только представить, сколько оружия можно купить на эти средства. У них не будет этого источника функционирования их экономики, это значит, что в их государственном бюджете появится дыра в 40%. Единственная возможность функционирования экономики при такой дыре — раскручивать инфляцию. Они уже сейчас втягиваются в спираль сначала галопирующей инфляции, а затем и гиперинфляции, которая обычными методами не останавливается», — сказал он.

Напомним, Украина неоднократно призывала Запад ввести нефтяное и газовое эмбарго против россии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен говорила, что ЕС работает над «умными механизмами», чтобы нефть могла быть включена в новый пакет санкций против рф из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Еврочиновник добавила, что в новый пакет ограничительных мер против россии могут включить, в частности, «Сбербанк».

Справка Finance.ua:

стало известно, что российские банки временно не должны раскрывать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение по ней, информацию о рисках, управлении принимаемыми рисками и капиталом и данные об инструментах капитала;

Италия готова отказаться платить рф за газ в рублях.



Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.