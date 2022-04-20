Что угрожает россии в случае нефтяного наказания со стороны Запада — Finance.ua
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Что угрожает россии в случае нефтяного наказания со стороны Запада

Сегодня 15:00
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Отказ стран Запада от российской нефти приведет к тому, что государственный бюджет России потеряет около 40% доходов.
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
«Примерно 40% доходов госбюджета россии — это нефтяные поступления, 1 млрд долларов в день, можно только представить, сколько оружия можно купить на эти средства. У них не будет этого источника функционирования их экономики, это значит, что в их государственном бюджете появится дыра в 40%. Единственная возможность функционирования экономики при такой дыре — раскручивать инфляцию. Они уже сейчас втягиваются в спираль сначала галопирующей инфляции, а затем и гиперинфляции, которая обычными методами не останавливается», — сказал он.
Напомним, Украина неоднократно призывала Запад ввести нефтяное и газовое эмбарго против россии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен говорила, что ЕС работает над «умными механизмами», чтобы нефть могла быть включена в новый пакет санкций против рф из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Еврочиновник добавила, что в новый пакет ограничительных мер против россии могут включить, в частности, «Сбербанк».

Справка Finance.ua:

  • стало известно, что российские банки временно не должны раскрывать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение по ней, информацию о рисках, управлении принимаемыми рисками и капиталом и данные об инструментах капитала;
  • Италия готова отказаться платить рф за газ в рублях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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