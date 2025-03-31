«Сложная финансовая ситуация»: в Ровно будут давать воду по часам — Finance.ua

«Сложная финансовая ситуация»: в Ровно будут давать воду по часам Сегодня 18:00 — Личные финансы

«Сложная финансовая ситуация»: в Ровно будут давать воду по часам

«Ровнооблводоканал» предупредил потребителей о введении почасовой подачи воды со сниженным давлением, начиная с апреля.

Об этом сообщают в КП «Ровнооблводоканал».

«Подача воды со сниженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, когда стоимость тарифа электроэнергии наибольшая, а также в ночное время. Мы оттягивали этот шаг, как могли, однако дальше так продолжаться не может. К почасовой подаче воды со сниженным давлением нас вынуждает тяжелая финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас не о прибылях, а о том, чтобы водоканал просто выжил», — сказал и.о. директора «Ровнооблводоканала» Андрей Грухаль.

По его словам, сейчас экономически обоснованный тариф должен быть 57 грн 7 коп. за 1 куб. м водоснабжения и водоотвода (вместе с НДС) для всех без исключения категорий, но для населения действующий тариф остается на довоенном уровне и составляет 32 грн. 60 коп. за 1 куб. м с НДС.

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«Несмотря на то, что население рассчитывается с нами за потребленные услуги почти полностью, именно экономически необоснованный тариф привел к тому, что долг „Ровнооблводоканала“ уже перевалил за 115 млн грн. Из них около 70 млн — это долг за электроэнергию, а остальные 45 млн — долги». 20 млн грн, которые на 2025 год предусмотрел нам Ровенский областной совет, ситуацию кардинально не изменят", — сказал и.о. директора КП.

«Поскольку тарифы для облводоканалов в НКРЭКУ поднимать в ближайшее время не собирается, то единственным выходом, который позволит нам немного сэкономить на электроэнергии, остается почасовое ограничение водоснабжения для населения», — рассказал Грухаль.

Економічна Правда По материалам:

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