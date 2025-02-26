Тариф на газ и электроэнергию с 1 марта — Finance.ua

Тариф на газ и электроэнергию с 1 марта Сегодня 19:00 — Личные финансы

Тариф на газ и электроэнергию с 1 марта

В Украине тариф на газ с 1 марта останется на уровне 7,96 грн за кубометр. В то же время стоимость электроэнергии будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Кроме «Нафтогаза», в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно «Нафтогаза». Но даже после того как мораторий на повышение тарифов прекратит действовать, далеко не факт, что будут экономические основания для повышения тарифа. Все зависит от ситуации с потреблением, объемами добычи газа и т. д.

Стоимость газа для населения в 2025 не изменится. Об этом сообщило сразу несколько собеседников в правительстве. Действующий закон не позволит пересмотреть тариф на газ. «Если даже у нас военное положение заканчивается в ближайшие месяцы, в законе прописан запрет на повышение тарифа еще в течение полугода. Не будет повышения уже в этом году. Ну, разве что очень сильно надавят партнеры, но это почти исключено», — пояснил собеседник в правительстве.

Так, «Нафтогаз» будет продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр. Чтобы повысить тариф до окончания военного положения, придется менять закон (т.е. принимать это решение только через парламент и подпись президента). А провести такое непопулярное решение через Раду крайне сложно.

Тариф на электроэнергию

С 1 марта 2025 г. он составит 4,32 грн. Действующий тариф будет актуальным, по меньшей мере, до апреля. Платить меньше за электроэнергию можно владельцам многозонного счетчика.

Постановление Кабмина № 632, которым предусмотрен тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за 1 кВт*ч , действует до 30 апреля 2025 года. Далее есть несколько вариантов: либо стоимость тока увеличат, либо срок действия постановления продлят еще на год. Опыт прошлых лет показал, что обсуждения увеличения тарифа на электроэнергию обычно финализируются уже в мае, а стоимость тока растет с июня-июля.

Платить меньше за электроэнергию можно владельцам многозонного счетчика. Так, с двузонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше: 2,16 грн. В Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двузонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Обозреватель По материалам:

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