Что такое VPN, и как им безопасно пользоваться — Finance.ua

Оккупанты на временно захваченных территориях пытаются присоединить украинцев к российским интернет-сетям, где стоит оборудование для фильтрации интернет-трафика, что позволило заблокировать множество украинских и международных веб-ресурсов. Чтобы избежать слежки и обойти ограничения, советуем украинским пользователям, подключенным к российским сетям, использовать VPN-сервисы.
VPN (Virtual Private Network) — это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. При подключении к VPN создается защищенный канал между пользовательским компьютером и VPN-сервером. Данные в нем надежно зашифрованы: ваш интернет-провайдер не узнает вашу локацию и веб-ресурсы, которые вы посетили.
Обновленный IP-адрес обычно создается из другого города или страны. Например, вы можете войти в систему из Киева, находясь в Украине, но ваш IP-адрес будет указывать, что вы, например, в Лондоне, Великобритании.
VPN-сервисы позволяют использовать ресурсы, доступ к которым запрещен по географическому принципу или на основании решений органов власти. Благодаря VPN можно свободно посещать заблокированные сайты, достаточно выбрать и загрузить приложение на свой компьютер или мобильное устройство.
Когда следует пользоваться VPN
Во время использования незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi для защиты данных.
Когда необходим защищенный доступ к интернет-сетям и системам при организации удаленной работы.
Чтобы защитить себя от веб-сайтов, программ и сервисов, которые хотят отслеживать ваши действия.
Чтобы оператор или провайдер не мог отслеживать ваши действия в интернете.
Чтобы получить доступ к заблокированным оккупантом информационным ресурсам.
Как выбрать VPN
При выборе платного VPN обратите внимание на следующие критерии:
Защита. Лучше выбрать VPN, в котором есть шифрование военного класса (например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и др.), защита от утечек через DNS, технология TrustedServer, которая удаляет все ваши данные при каждом перезапуске и функцию автоматического аварийного отключения (kill switch).
Поддержка операционных систем. Убедитесь, что VPN поддерживает операционные системы, которыми вы пользуетесь: Android, iOS, Windows и другие требуемые поколения.
Количество одновременных активных устройств. Главное, чтобы вам хватило.
Стоимость. VPN бывают платные и бесплатные. Платные могут иметь лучший уровень защиты, более высокую скорость соединения, поддержку большего количества операционных систем.
Проверьте репутацию сервиса в поисковике — не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных.
Не используйте российские VPN, они, вероятно, могут отправлять данные российским спецслужбам.
Некоторые VPN-программы при загрузке могут необоснованно запрашивать доступ к данным пользователей. Насторожить должны спрашивающие:
доступ к личным данным;
запись на внешних накопителях;
изменение системных настроек;
управление локальными файлами;
доступ к журналам вызовов.
Для обеспечения стабильного и безопасного подключения рекомендуем пользоваться платными VPN-сервисами. Обязательно загружать приложения VPN-сервисов с официальных сайтов, соблюдая все лицензии и рекомендации поставщика.