Что такое VPN, и как им безопасно пользоваться — Finance.ua

Что такое VPN, и как им безопасно пользоваться

Сегодня 19:48 — Казна и Политика

Оккупанты на временно захваченных территориях пытаются присоединить украинцев к российским интернет-сетям, где стоит оборудование для фильтрации интернет-трафика, что позволило заблокировать множество украинских и международных веб-ресурсов. Чтобы избежать слежки и обойти ограничения, советуем украинским пользователям, подключенным к российским сетям, использовать VPN-сервисы.

Об этом сообщили в Госкомсвязи.

VPN (Virtual Private Network) — это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. При подключении к VPN создается защищенный канал между пользовательским компьютером и VPN-сервером. Данные в нем надежно зашифрованы: ваш интернет-провайдер не узнает вашу локацию и веб-ресурсы, которые вы посетили.

Обновленный IP-адрес обычно создается из другого города или страны. Например, вы можете войти в систему из Киева, находясь в Украине, но ваш IP-адрес будет указывать, что вы, например, в Лондоне, Великобритании.

VPN-сервисы позволяют использовать ресурсы, доступ к которым запрещен по географическому принципу или на основании решений органов власти. Благодаря VPN можно свободно посещать заблокированные сайты, достаточно выбрать и загрузить приложение на свой компьютер или мобильное устройство.

Когда следует пользоваться VPN

Во время использования незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi для защиты данных.

Когда необходим защищенный доступ к интернет-сетям и системам при организации удаленной работы.

Чтобы защитить себя от веб-сайтов, программ и сервисов, которые хотят отслеживать ваши действия.

Чтобы оператор или провайдер не мог отслеживать ваши действия в интернете.

Чтобы получить доступ к заблокированным оккупантом информационным ресурсам.

Как выбрать VPN

При выборе платного VPN обратите внимание на следующие критерии:

Защита. Лучше выбрать VPN, в котором есть шифрование военного класса (например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и др.), защита от утечек через DNS, технология TrustedServer, которая удаляет все ваши данные при каждом перезапуске и функцию автоматического аварийного отключения (kill switch).

Поддержка операционных систем. Убедитесь, что VPN поддерживает операционные системы, которыми вы пользуетесь: Android, iOS, Windows и другие требуемые поколения.

Количество одновременных активных устройств. Главное, чтобы вам хватило.

Стоимость. VPN бывают платные и бесплатные. Платные могут иметь лучший уровень защиты, более высокую скорость соединения, поддержку большего количества операционных систем.

Если вы пользуетесь бесплатным VPN

Проверьте репутацию сервиса в поисковике — не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных.

Не используйте российские VPN, они, вероятно, могут отправлять данные российским спецслужбам.

Некоторые VPN-программы при загрузке могут необоснованно запрашивать доступ к данным пользователей. Насторожить должны спрашивающие:

доступ к личным данным;

запись на внешних накопителях;

изменение системных настроек;

управление локальными файлами;

доступ к журналам вызовов.

Для обеспечения стабильного и безопасного подключения рекомендуем пользоваться платными VPN-сервисами. Обязательно загружать приложения VPN-сервисов с официальных сайтов, соблюдая все лицензии и рекомендации поставщика.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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