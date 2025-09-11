0 800 307 555
Что такое верификация государственных выплат, и как это работает

В Украине все чаще переселенцы сталкиваются с сообщениями о необходимости вернуть часть уже полученной помощи. Причина — результаты верификации, проводимой Министерством финансов.
Как отмечают специалисты Юридического советчика для ВПЛ, верификация — это комплекс мер по проверке достоверности данных, на основании которых назначаются государственные выплаты. Именно верификация помогает определить:
  • имеет ли человек право на помощь;
  • соответствуют ли предоставленные данные действительности;
  • правильно ли определен размер выплаты.
Существует три вида проверки:
  • превентивная — производится в случае обращения человека за выплатой;
  • текущая — систематически анализирует информацию о получателях пособия. Например, при получении помощи на проживание ВПЛ происходит периодическая «сверка» соответствия получателя помощи имущественным критериям (покупка валюты на сумму свыше 100 000 грн, наличие жилья и т. п.) и пребывания за границей сверх установленного срока;
  • ретроспективная — производится после прекращения выплат.
Кто производит верификацию? Верификация проводится Министерством финансов (Минфин), однако ведомство самостоятельно у людей ничего не запрашивает — данные поступают от органов, осуществляющих выплаты, или из государственных реестров. По результатам проверки Министерство передает свои выводы и рекомендации в Пенсионный фонд, который и принимает окончательное решение: назначать или прекращать помощь, перечислять ее или требовать возврата излишне выплаченных средств.
Юристы подчеркивают: если человека обязывают вернуть деньги, это всегда результат дополнительной проверки и подтвержденных несоответствий в предоставленных данных.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиПенсия
