Что такое верификация государственных выплат, и как это работает

В Украине все чаще переселенцы сталкиваются с сообщениями о необходимости вернуть часть уже полученной помощи. Причина — результаты верификации, проводимой Министерством финансов.

верификация — это комплекс мер по проверке достоверности данных, на основании которых назначаются государственные выплаты. Именно верификация помогает определить:

имеет ли человек право на помощь;

соответствуют ли предоставленные данные действительности;

правильно ли определен размер выплаты.

Существует три вида проверки:

превентивная — производится в случае обращения человека за выплатой;

текущая — систематически анализирует информацию о получателях пособия. Например, при получении помощи на проживание ВПЛ происходит периодическая «сверка» соответствия получателя помощи имущественным критериям (покупка валюты на сумму свыше 100 000 грн, наличие жилья и т. п. ) и пребывания за границей сверх установленного срока;

) и пребывания за границей сверх установленного срока; ретроспективная — производится после прекращения выплат.

Кто производит верификацию? Верификация проводится Министерством финансов (Минфин), однако ведомство самостоятельно у людей ничего не запрашивает — данные поступают от органов, осуществляющих выплаты, или из государственных реестров. По результатам проверки Министерство передает свои выводы и рекомендации в Пенсионный фонд, который и принимает окончательное решение: назначать или прекращать помощь, перечислять ее или требовать возврата излишне выплаченных средств.

Юристы подчеркивают: если человека обязывают вернуть деньги, это всегда результат дополнительной проверки и подтвержденных несоответствий в предоставленных данных.

