Что такое «трояны» и «кейлогеры»: как мошенники крадут ваши данные — Finance.ua

Что такое «трояны» и «кейлогеры»: как мошенники крадут ваши данные 25.07.2025, 17:45 — Криминал

Что такое «трояны» и «кейлогеры»: как мошенники крадут ваши данные

Существует два вида вредоносных программ, с помощью которых мошенники крадут клиентские данные: банковские «трояны» и «кейлогеры».

Об этом мы пишем в нашей статье:

Трояны могут:

перехватывать данные при вводе в Интернет-банк;

незаметно посылать деньги с клиентского счета на заданный счет мошенника;

изменять содержимое банковских страниц в браузере;

блокировать доступ к системе и требовать выкуп (в случае с так называемыми программами-шифровальщиками).

Кейлогеры

Это приложения, которые записывают все, что вы набираете на клавиатуре, включая логины и пароли, адреса сайтов, данные карт и коды подтверждения.

Также, открывая разные ссылки, можно «подцепить» так называемое шпионское программное обеспечение, которое следит за действиями пользователя, может делать скриншоты, перехватывать видео и аудио, а также сетевой трафик.

Как уберечься:

Своевременно обновлять операционную систему, браузер, антивирус, программы. Используйте только официальные магазины (Google Play, App Store). Установите надежный антивирус и периодически проводите полную проверку системы. Никогда не открывайте подозрительные вложения, ссылки в почте. Там, где это возможно, использовать двухфакторную аутентификацию.

Знание хитростей, которыми пользуются мошенники, и методов, как им противостоять, поможет сохранить не только нервы, но и деньги.

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