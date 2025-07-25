Что такое «трояны» и «кейлогеры»: как мошенники крадут ваши данные — Finance.ua
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Что такое «трояны» и «кейлогеры»: как мошенники крадут ваши данные

Криминал
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Что такое «трояны» и «кейлогеры»: как мошенники крадут ваши данные
Что такое «трояны» и «кейлогеры»: как мошенники крадут ваши данные
Существует два вида вредоносных программ, с помощью которых мошенники крадут клиентские данные: банковские «трояны» и «кейлогеры».
Об этом мы пишем в нашей статье:

Схемы мошенничества в Интернет-банкинге. Как себя защитить

Трояны могут:
  • перехватывать данные при вводе в Интернет-банк;
  • незаметно посылать деньги с клиентского счета на заданный счет мошенника;
  • изменять содержимое банковских страниц в браузере;
  • блокировать доступ к системе и требовать выкуп (в случае с так называемыми программами-шифровальщиками).
Кейлогеры
Это приложения, которые записывают все, что вы набираете на клавиатуре, включая логины и пароли, адреса сайтов, данные карт и коды подтверждения.
Также, открывая разные ссылки, можно «подцепить» так называемое шпионское программное обеспечение, которое следит за действиями пользователя, может делать скриншоты, перехватывать видео и аудио, а также сетевой трафик.

Как уберечься:

  1. Своевременно обновлять операционную систему, браузер, антивирус, программы.
  2. Используйте только официальные магазины (Google Play, App Store).
  3. Установите надежный антивирус и периодически проводите полную проверку системы.
  4. Никогда не открывайте подозрительные вложения, ссылки в почте.
  5. Там, где это возможно, использовать двухфакторную аутентификацию.
Знание хитростей, которыми пользуются мошенники, и методов, как им противостоять, поможет сохранить не только нервы, но и деньги.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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