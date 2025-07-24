БЭБ завершило расследование по присвоению 2,2 млрд грн «Укрнафты» — Finance.ua

БЭБ завершило расследование по присвоению 2,2 млрд грн «Укрнафты» Сегодня 11:35 — Криминал

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего председателя правления ПАО «Карпатское управление геофизических работ».

Об этом пишет БЭБ.

Установлено, что в течение двух лет организованная группа лиц под руководством одного из бенефициарных собственников ПАО «Укрнафта» реализовала преступную схему по завладению средствами общества и других участников договора о совместной инвестиционной деятельности.

В рамках реализации преступного плана было заключено 38 фиктивных договоров на выполнение геолого-тематических работ на общую сумму около 2,2 млрд грн.

Работы фактически не выполнялись, а средства были выведены в интересах организаторов преступной схемы, в частности известного олигарха.

В состав организованной группы входили должностные лица нескольких субъектов хозяйствования, в том числе и бывший председатель правления ПАО «Карпатское управление геофизических работ», которому в октябре 2024 сообщили о подозрении.

Поскольку подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования на территории Республики Австрия, он был объявлен в международный розыск. В июле 2025 г. судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

В настоящее время досудебное расследование завершено, стороне защиты предоставлен доступ к материалам производства в соответствии со ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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