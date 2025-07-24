БЭБ завершило расследование по присвоению 2,2 млрд грн «Укрнафты» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ завершило расследование по присвоению 2,2 млрд грн «Укрнафты»

Криминал
10
Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего председателя правления ПАО «Карпатское управление геофизических работ».
Об этом пишет БЭБ.
Установлено, что в течение двух лет организованная группа лиц под руководством одного из бенефициарных собственников ПАО «Укрнафта» реализовала преступную схему по завладению средствами общества и других участников договора о совместной инвестиционной деятельности.
В рамках реализации преступного плана было заключено 38 фиктивных договоров на выполнение геолого-тематических работ на общую сумму около 2,2 млрд грн.
Работы фактически не выполнялись, а средства были выведены в интересах организаторов преступной схемы, в частности известного олигарха.
В состав организованной группы входили должностные лица нескольких субъектов хозяйствования, в том числе и бывший председатель правления ПАО «Карпатское управление геофизических работ», которому в октябре 2024 сообщили о подозрении.
Поскольку подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования на территории Республики Австрия, он был объявлен в международный розыск. В июле 2025 г. судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.
В настоящее время досудебное расследование завершено, стороне защиты предоставлен доступ к материалам производства в соответствии со ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems