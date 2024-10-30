Что такое спуфинг, и как от него уберечься — Finance.ua

Что такое спуфинг, и как от него уберечься Сегодня 08:00 — Финтех и Карты

Что такое спуфинг, и как от него уберечься

Спуфинг — это ситуация, когда мошенники маскируются под официальный надежный источник (например, банк или государственное учреждение) для получения доступа к конфиденциальным данным лица, что позволяет в дальнейшем похитить средства с его счета.

Такую технологию могут использовать злоумышленники во всех каналах связи, а варианты спуфинга варьируются от элементарных подделок до технически сложных кибератак. Об этом предупреждает НБУ.

Как действует

Спуфинг может быть реализован через электронные сообщения, SMS-сообщения, телефонные звонки, онлайн-ресурсы и т. д.

Речь идет о подделке вебсайтов и IP-адресов, текстовых сообщений и даже DNS (системы доменных имен).

Как могут навредить

По последнему из перечисленных сценариев благодаря спуфинг-атаке злоумышленники могут перенаправить онлайн-трафик с официального сайта на мошеннический, похожий на него.

Злоумышленники используют спуфинг для замены телефонного номера и имитируют звонки, например, от банковских учреждений.

Роботизированный голос под разными предлогами сообщает о необходимости предоставления банковских конфиденциальных данных фейковому работнику банка.

Обычно мошенников интересуют SMS-коды, отправленные банком, три цифры на обороте вашей платежной карты (СVC2/CVV2-код), логины и пароли от онлайн-банкинга. Получив эти сведения, злоумышленники могут присвоить средства своих жертв.

Как уберечься

Чтобы уберечься от мошенников, необходимо использовать антивирус и лицензионные программы защиты от вредоносного программного обеспечения.

Следите за тем, чтобы все программное обеспечение на вашем компьютере или телефоне было обновлено.

Включите фильтр спама для писем, поступающих на вашу электронную почту.

Чтобы уберечься от спуфинга, проверяйте информацию через официальные источники, даже если получили письмо, которое выглядит как письмо от банка или государственного учреждения.

Справка Finance.ua:

Ранее мы писали, что самой распространенной схемой кражи карточных данных является скимминг. Так называют процесс установки мошенниками специального дополнительного оборудования на банкомат с целью считывания и записи данных банковской карты. В дальнейшем эти данные будут использованы для изготовления копии карты, которую в банковских кругах называют «белым пластиком».

Напомним, что банковские работники постоянно сообщают клиентам, что никогда не звонят им с целью уточнения каких-либо критических данных и предупреждают их о необходимости держать все в секрете. Также в СМС-сообщениях, по которым доставляются ОТП-пароли, всегда содержится напоминание, что эту информацию нельзя передавать третьим лицам.

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