Что такое педагогический стаж, и сколько лет нужно для выхода на пенсию — Finance.ua

Что такое педагогический стаж, и сколько лет нужно для выхода на пенсию Сегодня 15:01 — Личные финансы

Что такое педагогический стаж, и сколько лет нужно для выхода на пенсию

Стаж педагогической работы — это общее количество отработанных лет в сфере образования. Сумма выплат будет зависеть именно от того, сколько лет стажа имеет конкретный человек.

Как вычисляют педагогический стаж

В первую очередь отметим, что в педстаж входят все профессии педагогических работников: от воспитателя в садике до преподавателя высших учебных заведений.

Для вычисления педагогического стажа работник заключает договор с каким-нибудь учебным заведением. При этом другая педагогическая деятельность не учитывается при подсчете. Если, например, учитель занимается дополнительно репетиторством, то это не будет входить в его трудовой стаж.

В педагогический стаж входят:

количество отработанных дней в сфере образования или общий трудовой стаж

непрерывный стаж работы для учителей начальных классов

Какая сумма «педагогической» пенсии

Размер пенсии определяется с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Кроме того, если педагог пожелает, ему дополнительно учтут заработную плату за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года.

Возможно ли в этом случае выйти на пенсию по выслуге лет

Такая пенсия возможна независимо от возраста при наличии педагогического стажа не менее 26 лет 6 месяцев.

В выслуге лет учитывается работа в заведениях:

общего среднего образования в должностях учителей, преподавателей, воспитателей, директоров и других;

дошкольного образования в должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров (заведующих) и других;

внешкольного образования в должностях художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и их заместителей.

Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с должности, дающей право на этот вид пенсии.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.