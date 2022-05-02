Что такое NFT и что можно продать как NFT — Finance.ua

Что такое NFT и что можно продать как NFT

Сегодня 20:03 — Финтех и Карты

Если объяснить, что такое NFT (англ. non-fungible token. в переводе с англ. — «невзаимозаменяемый токен») простыми словами — это сертификат на право владения каким-либо цифровым активом. Чаще всего изображением, музыкой или предметом в виртуальном мире. Этот сертификат создается на основе блокчейна, а значит, NFT невозможно подделать.

Если на основе блокчейна создается криптовалюта, то все записи в блокчейн-цепочке (токены) равнозначны и взаимозаменяемы, что логично, каждая монета равна любой другой монете.

Для NFT все наоборот: каждый токен уникален и не может быть заменен другим. Поэтому технология хорошо подходит для подтверждения права собственности на произведения искусства. NFT-токен уникален, как и картина, написанная художником.

На самом деле создать NFT-токен можно для чего угодно, просто наибольшей популярностью пользуются именно изображения.

Что можно продать как NFT

Все что угодно, и это не шутка. Вот неполный список необычных NFT.

Цифровая туалетная бумага бренда Charmin из США. Продана за $4100.

Виртуальная туалетная вода Cyber Eau de Parfum бренд Look Labs, 10 токенов которой продавались по 1800 евро за токен. При этом реальный флакон туалетной воды лимитированной серии стоит 240 евро.

9555 строк кода, написанных «создателем интернета» Тимоти Бернерсом-Ли в 1990 году. Проданы на аукционе Sotheby’s за $5,4 миллиона.

Первый твит соучредителя Twitter Джека Дорси был продан за $2,9 миллиона.

Виртуальный земельный участок в Snoopverse (метавселенной рэпера Снуп Дога, построенной с помощью The Sandbox) куплен за $450 тыс. в декабре 2021 года.

С первого взгляда может показаться, что покупка виртуальных активов — это нелепое действие, ведь в реальном мире они не несут никакой практической ценности.

Но ведь никто не собирается клеить на конверт марку Британская Гвиана стоимостью $8 300 000 или пить коллекционное вино Romanée-Conti Grand Cru 1945 года за $558 000.

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