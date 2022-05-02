Что такое NFT и что можно продать как NFT — Finance.ua
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Что такое NFT и что можно продать как NFT

Сегодня 20:03Финтех и Карты
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Если объяснить, что такое NFT (англ. non-fungible token. в переводе с англ. — «невзаимозаменяемый токен») простыми словами — это сертификат на право владения каким-либо цифровым активом. Чаще всего изображением, музыкой или предметом в виртуальном мире. Этот сертификат создается на основе блокчейна, а значит, NFT невозможно подделать.
Если на основе блокчейна создается криптовалюта, то все записи в блокчейн-цепочке (токены) равнозначны и взаимозаменяемы, что логично, каждая монета равна любой другой монете.
Для NFT все наоборот: каждый токен уникален и не может быть заменен другим. Поэтому технология хорошо подходит для подтверждения права собственности на произведения искусства. NFT-токен уникален, как и картина, написанная художником.
На самом деле создать NFT-токен можно для чего угодно, просто наибольшей популярностью пользуются именно изображения.
Что можно продать как NFT
Все что угодно, и это не шутка. Вот неполный список необычных NFT.
  • Цифровая туалетная бумага бренда Charmin из США. Продана за $4100.
  • Виртуальная туалетная вода Cyber Eau de Parfum бренд Look Labs, 10 токенов которой продавались по 1800 евро за токен. При этом реальный флакон туалетной воды лимитированной серии стоит 240 евро.
  • 9555 строк кода, написанных «создателем интернета» Тимоти Бернерсом-Ли в 1990 году. Проданы на аукционе Sotheby’s за $5,4 миллиона.
  • Первый твит соучредителя Twitter Джека Дорси был продан за $2,9 миллиона.
  • Виртуальный земельный участок в Snoopverse (метавселенной рэпера Снуп Дога, построенной с помощью The Sandbox) куплен за $450 тыс. в декабре 2021 года.
С первого взгляда может показаться, что покупка виртуальных активов — это нелепое действие, ведь в реальном мире они не несут никакой практической ценности.
Но ведь никто не собирается клеить на конверт марку Британская Гвиана стоимостью $8 300 000 или пить коллекционное вино Romanée-Conti Grand Cru 1945 года за $558 000.
Читайте больше в нашем материале — Как заработать на NFT
По материалам: Finance.ua
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