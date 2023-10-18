Что такое консервативные инвестиции — Finance.ua

Что такое консервативные инвестиции Сегодня 08:00 — Валюта

Что такое консервативные инвестиции

Консервативные инвестиции — это вложения, направленные на сохранение капитала и минимизацию риска. Для инвестора, который их выбирает, прибыль не в приоритете.

Такие инструменты могут быть интересны в ряде случаев:

1) Чрезвычайная ситуация. В условиях войны или других чрезвычайных событий приумножение капитала становится неактуальным, а главное — сохранить имеющиеся сбережения.

2) отсутствие времени и знаний для инвестиций. Активный поиск перспективных инструментов нуждается в значительном личном вовлечении инвестора, на что готовы пойти далеко не все.

3) Пожилой возраст инвестора. Чем младше человек, тем легче он может рисковать сбережениями, но с приближением к пенсии — в случае потери средств снова собрать их будет сложнее.

4) Незначительные сбережения. Потеря части средств человеком, имеющим значительные ресурсы, не приведет к финансовой катастрофе, но если денег мало, то и негативные последствия будут более существенными.

5) Крупные сбережения. Инвесторам, уже решившим свои финансовые вопросы, нет смысла рисковать деньгами, чтобы заработать еще больше.

Многие инвесторы рассматривают консервативные инвестиции как один из элементов своей стратегии. Часть средств они направляют в агрессивные и рискованные инструменты, чтобы больше заработать, а остальные держат в более безопасной гавани.

Варианты консервативных инвестиций

Наличная валюта

Самый популярный способ держать сбережения в Украине — это покупка валюты. Преимущественно это доллар , и гораздо реже — евро, другие валюты в качестве инвестиционных, как правило, не рассматриваются.

Опыт предыдущих лет обосновывает правильность этой стратегии. В сентябре 1996 года, во время введения в обращение гривны, ее официальный курс к американскому доллару составлял 1,76, сейчас — 36,57. Таким образом, за этот период национальная валюта обесценилась более чем в 20 раз. Человек, купивший тогда доллары на 1 тыс. грн, сейчас мог бы их обменять на 20 тыс. грн (если учитывать наличный курс — еще больше).

Еще одно преимущество валюты — высокая ликвидность — ее можно легко обменять на гривну. Кроме того, ее легко перевозить, за границу можно вывозить валюты в эквиваленте 10 тыс. евро без необходимости декларирования.

Основная проблема валютных сбережений — та же инфляция, которая в последнее время сильно ускорилась и в США, и в Еврозоне. Соответственно, деньги «под матрасом» постоянно обесцениваются. К примеру, начиная с упомянутого 1996 года, средняя инфляция в США составляла 2,52% в год, то есть приобретенные тогда доллары уже потеряли почти половину своей покупательной способности.

Другие проблемы, связанные с наличной валютой, — риски ее кражи, повреждения или потери.

Облигации и депозиты

Эти инструменты имеют много общего. В обоих случаях инвестор получает заранее оговоренную прибыль. Также государство гарантирует как выплаты по облигациям, так и возврат 100% депозитов в случае банкротства банка.

Основное преимущество облигаций — отсутствие налогообложения и более высокая доходность. Лишь одиночные банки предлагают ставки по вкладам выше процентов ОВГЗ, но в одном из предыдущих материалов «Минфин» уже перечислил реальные доходы от этих инструментов — и облигации оказались выгоднее.

Недвижимость

Недвижимость — один из традиционных вариантов инвестиций во всем мире. С одной стороны, этот инструмент обеспечивает максимальную надежность сохранности активов, а с другой — рынок демонстрирует стремительный рост. Так, в прошлом году стоимость недвижимости в среднем в мире росла на 6%.

В Украине ситуацию усложняет война, но и у нас оценки рынка недвижимости достаточно положительные.

Среди преимуществ инвестиций в недвижимость — возможность сдавать жилье в аренду и получать стабильную прибыль. В то же время это может потребовать привлечения значительных усилий и времени владельца жилья.

Популярные до полномасштабного вторжения инвестиции в жилье на этапе котлована сейчас менее актуальны. Значительная часть застройщиков заморозили такие проекты и сосредотачиваются на ЖК с высокой степенью готовности. Поэтому эксперты советуют отдавать предпочтение именно таким домам.

Золото

Золото используется как платежное средство уже более 4 тысяч лет, что делает его одним из самых надежных инструментов инвестиций. Его часто предпочитают те, кто не доверяет финансовой системе или просто пытается укрыться от обесценивания фиатных денег.

Но в последнее время драгметалл не демонстрирует значительного роста. С начала года он подорожал всего на 2%, уступая инфляции в США. Да и вообще, за последние три года его цена находится в одном коридоре.

Кроме того, покупая золото в Украине, следует учитывать достаточно существенные спреды. Лучшая цена, по которой можно купить золотой слиток весом в 1 тройскую унцию, — 76,2 тыс. грн, а продать его удастся всего за 71,6 тыс. грн.

Международный фондовый рынок

Инвестиции в акции надежных компаний — один из самых популярных инструментов консервативных инвестиций в США и ЕС. В то же время у нас он менее распространен прежде всего из-за сложности использования, а после начала полномасштабной войны — из-за ограничения перевода валюты за границу. Пополнить счет брокера сейчас можно либо из-за границы, либо через сервис переводов, типа Wise или Revolut.

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