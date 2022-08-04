Что такое электронная подпись и для чего она нужна — Finance.ua

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Что такое электронная подпись и для чего она нужна

Личные финансы
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Что такое электронная подпись и для чего она нужна
Что такое электронная подпись и для чего она нужна
Электронная подпись — это одно из основных средств идентификации человека.
Об этом пишет Фонд гарантирования вкладов физических лиц в Facebook.
«Благодаря развитию технологий, кроме собственноручной подписи, сегодня украинцы активно пользуются и электронной подписью, которая может быть усовершенствованной или квалифицированной (КЭП) в зависимости от степени защиты», — говорится в сообщении.

Что такое Электронная подпись

Это электронные данные, которые добавляются подписантом к другим электронным данным или логически с ними связываются и используются им в качестве подписи. Электронная подпись имеет вид отдельного файла или хранится на защищенном носителе, а также может быть записана на ID-карту.
Документы, подписанные такой подписью, имеют такую же юридическую силу, как и обычные.

Для чего она необходима

Электронная подпись позволяет дистанционно вести дела, что крайне важно ввиду угроз, вызванных военной агрессией россии против Украины.
В частности, с ее помощью можно пользоваться онлайн-сервисами предоставления государственных услуг на портале «Дія», онлайн платить налоги и вести отчетность, зарегистрировав электронный кабинет налогоплательщика, получать онлайн справки и выписки от государственных органов, подписывать электронные документы даже договор депозита или счета через сайт или мобильное приложение банка.

Как получить электронную подпись

Получить электронную подпись можно в аккредитованном центре сертификации ключей, предоставив заполненную регистрационную форму, паспортные данные и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Информационно-справочный департамент Государственной налоговой службы, Министерство внутренних дел Украины и ПриватБанк выдают КЭП бесплатно. Другие поставщики этих услуг оформляют электронную подпись по своим тарифам.
Срок действия электронной подписи — 1-2 года, которую можно обновить онлайн через сайт поставщика.
В случае открытия банковского вклада или счета дистанционно предварительно необходимо обязательно ознакомиться на сайте банка с условиями таких договоров и Справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц, чтобы минимизировать риски нарушения своих прав как вкладчика в будущем.
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По материалам:
Finance.ua
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