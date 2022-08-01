Что с работой и доходами украинцев во время войны — Finance.ua

Что с работой и доходами украинцев во время войны Сегодня 12:05 — Личные финансы

Что с работой и доходами украинцев во время войны

Работа компаний постепенно восстанавливается, люди возвращаются на свои рабочие места или ищут новую занятость.

Об этом свидетельствуют данные пятой волны исследования, проведенного Gradus Research по заказу Еврокомиссии и партнерству с Центром Экономического Восстановления.

Как показывают результаты опроса, 58% граждан работают, из них 39% работают полный или неполный рабочий день. Процент украинцев, имеющих работу, но не работающих, несколько снизился с начала войны (с 23% до 19%). Среди 35% нетрудоустроенных треть (34%) потеряла работу после начала войны, а остальные 44% не работали задолго до 24 февраля.

Инфографика: Gradus Research

Где трудоустроенных больше всего

Наибольшая доля тех, кто имеет работу и работает, зафиксирована среди жителей Центра (50%) и Запада (49%), а также среди оставшихся дома (43%). Среди внешних мигрантов почти половина опрошенных (48%) потеряла работу после начала войны, и этот процент выше, если сравнивать с выборкой в целом (34%).

Многие специалисты проходят переквалификацию, чтобы работать в новых условиях. Эта тенденция характерна как для внутренних мигрантов, так и для тех, кого война вынудила уехать за границу. Украинское общество демонстрирует резистентность и адаптивность на всех уровнях, и экономический фронт — не исключение. — Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор Gradus Research.

Уровень доходов

74% трудоустроенных получают заработную плату, однако значительная доля из них не уверена в том, что это будет происходить и дальше (46%).

Среди всех опрошенных большинство декларирует снижение своего дохода по сравнению с довоенным временем (73%).

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Наибольшая доля декларирующих снижение дохода зафиксирована среди внутренних мигрантов (83% против 73%), тогда как среди переехавших за границу таких меньше (61% против 73%).

Представители старших возрастов (45-54 и 55-60) чаще других декларируют снижение своего дохода с начала полномасштабной войны (79% и 81% соответственно).

В то же время среди молодежи (18-24) наблюдается наименьшая доля потерпевших потери в уровне дохода по сравнению с выборкой в целом (51% против 73%).

Инфографика: Gradus Research

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