Что предусматривает подписанное соглашение о ископаемых: Свириденко объяснила (16 пунктов) — Finance.ua
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Что предусматривает подписанное соглашение о ископаемых: Свириденко объяснила (16 пунктов)

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Что предусматривает подписанное соглашение о ископаемых: Свириденко объяснила (16 пунктов)
Что предусматривает подписанное соглашение о ископаемых: Свириденко объяснила (16 пунктов)
Ключевые условия рассказала первый премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она отметила, что:
  1. Соглашение полностью соответствует нашей Конституции.
  2. США дают Украине деньги и помощь (в частности, ПВО и технологии).
  3. Национальное имущество защищено. В процессах приватизации никаких изменений.
  4. Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — опечатана по соглашению.
  5. Фонд будет пополняться из новых лицензий, а не из уже существующих.
  6. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении госкомпаниями — они и дальше будут принадлежать Украине. Такие компании, как Укрнафта или Энергоатом, остаются в собственности государства.
  7. Фонд создан 50/50. Мы будем управлять этим Фондом совместно с США. Ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса, и это будет отражать равноправное партнерство Украины и США.
  8. На фонд задействуются 50% от новых лицензий на критические материалы и нефтегазовые проекты, которые поступят в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированных в бюджет поступлений не включаются в Фонд. Соглашение касается дальнейшего стратегического сотрудничества.
  9. Деньги будут идти исключительно на проекты в Украине (добыча, инфраструктура, переработка и подобные).
  10. Никаких долговых обязательств на Украину не ложится.
  11. 10 лет прибыль не выводят, только инвестируют в восстановление. США помогают привлекать инвестиции и технологии.
  12. Имеются налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестиции приносили наибольшие результаты.
  13. Собственность и контроль над недрами, компаниями, ресурсами принадлежит Украине. Фонд будет общий 50/50. Украина больше ничего не должна, а путь в ЕС открыт.
  14. Соглашение не содержит никаких упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам расширить экономический потенциал за счет равноправного сотрудничества и инвестиций.
  15. Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит каким-либо международным обязательствам Украины. Важно, чтобы соглашение стало сигналом для других мировых игроков, что с Украиной надежное долгосрочное сотрудничество — на десятилетия.
  16. Для функционирования Фонда предусмотрены только поправки в бюджетный кодекс. Такое же соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.
Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет нам привлечь инвестиции и технологии фондов и компаний США, ЕС и других стран, поддерживающих нашу борьбу с российским врагом. Передача и развитие технологий является важным компонентом Соглашения, потому что нам требуются не только инвестиции, но и инновации.
Теперь коротко о том, как все будет на практике.
Со стороны США Украине идет финансирование, помощь с ПВО и др., а Украина со своей стороны делает инвестицию в виде доли от добычи из новых месторождений. Доход вкладывается после принятия совместного решения в добычу в Украине нефти и газа, в развитие инфраструктуры.
Кроме того, Фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезного ископаемого топлива, нефти и газа, а также в соответствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, определят совместно Украина и США. Важно, чтобы Фонд мог инвестировать исключительно в Украину.
И еще очень важно — в первые 10 лет не будет происходить никакого раздела доходов. Деньги будут идти исключительно на восстановление Украины.
Это не просто значительная финансовая сделка. Со стороны США есть безоговорочное признание вклада Украины в глобальную безопасность (отказ от ядерного оружия), гарантируют поддержку и стремятся к длительному сотрудничеству.
Процесс подготовки, согласования был очень длительным. Сопровождавших его слухов хватало. Тогда, в процессе подготовки к выпуску этого материала мы общались со специалистами из разных отраслей, которые понимают, что происходило, происходит, и далее предлагаем вам ознакомиться с их мнениями.
Читайте больше деталей в нашей статье:

Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам

По материалам:
Finance.ua
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