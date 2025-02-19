Что предлагает ПУМБ для ФЛП: разнообразные тарифные пакеты — Finance.ua

Что предлагает ПУМБ для ФЛП: разнообразные тарифные пакеты Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

Что предлагает ПУМБ для ФЛП: разнообразные тарифные пакеты

Выбор банка для открытия счета является важным шагом для каждого ФЛП, от этого зависит не только удобство проведения финансовых операций, но и стабильность вашего бизнеса.

пять разнообразных тарифных пакетов: ПУМБ предлагает для ФЛП

«всеМИНИМУМ»,

«ВсеОПТИМУМ»,

«всеПРЕМИУМ»,

«всеDIGITAL»

специальный тарифный пакет для профи в IT-сфере — пакет «CODER».

Пакеты отличаются наполнением и стоимостью обслуживания, поэтому ФЛП сможет подобрать себе то, что нужно в зависимости от своих потребностей и особенностей ведения бизнеса.

Все эти пакеты можно подключить бесплатно. Открытие счетов — бесплатно также. Кроме того, первый месяц за расчетно-кассовое обслуживание плата также не взимается. То есть клиенты могут оценить сервис и качество обслуживания в банке, ничего вместе с тем не тратя.

Пополнение счетов безналично — бесплатно, а за пополнение наличными клиент платит от 0,1 до 0,2% от суммы пополнения в зависимости от пакета.

Комиссия за снятие наличных — 1% от суммы.

Хочется отдельно отметить пакет CODER для тех, кто работает в IT-отрасли (открывается исключительно физическим лицам — предпринимателям, согласно классификаторам видов экономической деятельности принадлежащим к IT, и фрилансерам. — Ред.). Ежемесячная комиссия за РКО 70 гривен. Перевод средств в национальной валюте с текущего счета ФЛП (2600) на счет для собственных нужд (2620) в пределах ПУМБ на сумму до 100 тыс. гривен включительно в месяц — без комиссии.

Среди дополнительных сервисов, которые предлагает ПУМБ для клиентов-ФЛП, следует отметить:

микрокредитование;

оплата по QR-коду;

виртуальная корпоративная карта;

валютные торги и многие другие интересные и нужные опции.

Именно сейчас, с 10 по 23 февраля в ПУМБ действует специальное предложение реферальной программы «Влюбленные в бизнес». Каждый предприниматель-клиент ПУМБ может рекомендовать своему партнеру стать клиентом банка, и оба могут получить 4 мес. бесплатного обслуживания, можно привлечь нескольких партнеров, период бесплатного обслуживания может составлять до 24 месяцев.

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