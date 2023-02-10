Что поможет уменьшить расход топлива в авто — Finance.ua

Что поможет уменьшить расход топлива в авто Сегодня 17:03 — Личные финансы

Что поможет уменьшить расход топлива в авто

Среднестатистический автомобиль в Украине на 100 км в среднем «съедает» 10 литров горючего. Но из-за неправильной эксплуатации или даже манеры езды владельца расход топлива может увеличиваться в разы — до 40%.

Это в свою очередь бьет по карману автомобилиста, ведь вместо 2-2,5 тыс. литров бензина в год придется залить в бак 2,8-3,5 тыс. литров. Языком денег — это 135-168 тыс. грн, если вы заправляете А95.

Рассказываем, что влияет на повышенный расход топлива и как это минимизировать.

Физическое состояние автомобиля

Все, что влияет на аэродинамику автомобиля, будет влиять на расход топлива. Например, декоративные спойлеры, широкопрофильные шины, не предусмотренные производителем, различные накладки на капот, крышные багажники и боксы.

Вообще есть хитрость — пристроиться за фурой, чтобы максимально снизить аэродинамическое сопротивление. Также это повлияет на манеру езды, она будет более плавной, без резких разгонов и торможений. Эксперименты на наших дорогах показали, что таким образом можно сэкономить до 10% топлива.

Новенькие машины, только что с конвейера, или перенесшие капитальный ремонт двигателя, потребуют на 10% горючего больше, чем те, что преодолели уже не одну тысячу километров.

Дело в том, что детали подвижных узлов должны притереться между собой до оптимального рабочего состояния.

Некачественное горючее также будет очень быстро «выветриваться» из вашего бака. Чем ниже его качество, тем больше его будет сгорать.

На перерасход также может влиять некачественная моторная смазка или ее несвоевременная замена.

Еще одна распространенная причина — загрязненные или изношенные свечи.

Их функция — зажигать топливную смесь (бензин и воздух), но с изношенным электродом или из-за нагара на нем зажигание будет происходить с перебоями. Перерасход в этом случае может вырасти вдвое.

Если в шинах упало давление, то это также может быть одной из причин перерасхода топлива. Кроме того, повысится нагрузка на ходовую и ухудшится управляемость машиной.

Поэтому нужно ежемесячно, согласно техническому регламенту, проверять давление в шинах, чтобы не допускать его уменьшения. Оптимальное значение для легковых автомобилей колеблется в пределах 2-2,5 атмосферы.

О других факторах, а также привычках водителей, которые помогают добровольно сжигать сотни тысяч гривен в год в прожорливом брюхе «железного коня» — рассказали в статье по ссылке ниже.

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