Что подорожало в Украине больше всего — Finance.ua

Что подорожало в Украине больше всего Сегодня 16:33

Что подорожало в Украине больше всего

В Украине зафиксировали очередной всплеск цен: продукты, сигареты, жилье, связь и образование становятся все дороже.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, потребительские цены в Украине в марте 2025 г. выросли на 1,5%. Годовая инфляция ускорилась до 14,6% по сравнению с 13,4% в феврале.

Инфляция выросла до максимума с мая 2023 г., когда она составляла 15,3%.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 17,4%. Больше всего подорожали яйца — на 44,7%, подсолнечное масло — на 35,4%, овощи — на 32,3% и сливочное масло — 32,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 16,6%, на одежду и обувь снизились на 3,6%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 20,2%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику выросли на 2,3%, здравоохранение подорожало на 15,0%, цены на транспорт выросли на 9,5% (в частности, топливо подорожало на 9,9%), на связь — на 18,9%, на отдых и культуру выросли на 1,0%, образование подорожало на 12,1%, рестораны и отели подорожали на 14,1%, другие товары и услуги — на 11,1%.

Прогноз по инфляции

Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине достигла 12% в декабре 2024 года.

В январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т. ч. из-за диспропорций на рынке труда.

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