Что подорожало в Украине больше всего — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что подорожало в Украине больше всего

110
Что подорожало в Украине больше всего
Что подорожало в Украине больше всего
В Украине зафиксировали очередной всплеск цен: продукты, сигареты, жилье, связь и образование становятся все дороже.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, потребительские цены в Украине в марте 2025 г. выросли на 1,5%. Годовая инфляция ускорилась до 14,6% по сравнению с 13,4% в феврале.
Что подорожало в Украине больше всего
Инфляция выросла до максимума с мая 2023 г., когда она составляла 15,3%.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 17,4%. Больше всего подорожали яйца — на 44,7%, подсолнечное масло — на 35,4%, овощи — на 32,3% и сливочное масло — 32,2%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 16,6%, на одежду и обувь снизились на 3,6%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 20,2%.
Цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику выросли на 2,3%, здравоохранение подорожало на 15,0%, цены на транспорт выросли на 9,5% (в частности, топливо подорожало на 9,9%), на связь — на 18,9%, на отдых и культуру выросли на 1,0%, образование подорожало на 12,1%, рестораны и отели подорожали на 14,1%, другие товары и услуги — на 11,1%.

Прогноз по инфляции

Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине достигла 12% в декабре 2024 года.
В январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т. ч. из-за диспропорций на рынке труда.
Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины

Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems