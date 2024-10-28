Что означает знак на дорогах Европы: «автомобиль с крыльями» — Finance.ua

Что означает знак на дорогах Европы: «автомобиль с крыльями» Сегодня 05:24 — Технологии&Авто

Что означает знак на дорогах Европы: «автомобиль с крыльями»

Необычный дорожный знак еще изредка встречался на дорогах Бельгии, но в эти дни его видели водители в нескольких других европейских странах.

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Новый дорожный знак в Европе — «автомобиль с крыльями».

Водители иногда теряются, поскольку встречаются столь редкие знаки, что об их содержании частично можно догадаться по форме, конфигурации знака и символам на нем. И это вызывает сомнения. Знак «машина с крылышками» — именно из таких, хотя он несет важную информацию. Знак предупреждает водителей о подтоплении участков дороги большой водой, опасной для автомобилей.

Аквапланирование — явление действительно опасное!

Шина теряет сцепление с поверхностью пути из-за слоя воды, накапливающейся колесом и дорогой. Когда протектор шины не способен эффективно водить воду, возникает так называемый водный клин. Он приводит к потере контроля над автомобилем. Это увеличивает риск ДТП. Ключевым действием в такой ситуации является ограничение скорости: тише едешь дальше будешь.

Актуальность знака в странах ЕС

До сих пор на некоторых участках дорог Центральной Европы вода держится после сильного наводнения, вызванного штормом «Борис» в Польше, Чехии, Австрии, Румынии, Германии и других странах. И хотя в большинстве европейских регионов вода уже спала, кое-где ее потоки все еще пересекают дороги и улицы в низовьях.

Здесь и возникла необходимость информировать водителей об опасном явлении под названием аквапланирование. Все службы уже поняли, что белый автомобиль с крыльями на синем фоне содержит важную информацию. Правда, многие водители о содержании этого знака почти ничего не знают, поскольку он не прописан в соответствующем разделе ПДД.

uamotors По материалам:

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