Что означает отнесение банка к категории неплатежеспособных — Finance.ua

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Что означает отнесение банка к категории неплатежеспособных

Личные финансы
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Что означает отнесение банка к категории неплатежеспособных
Что означает отнесение банка к категории неплатежеспособных
Банк может быть отнесен к категории неплатежеспособных по причине невозможности выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами или нарушения им экономических нормативов, установленных Национальным банком Украины.
Как пишет ФинКульт, решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных и выводе его с рынка принимает НБУ.

Временная администрация в банке

После отнесения банка к категории неплатежеспособных Фонд гарантирования вкладов, государственное учреждение, основными функциями которого является возмещение средств вкладчиков и вывод неплатежеспособных банков с рынка, вводит в банк временную администрацию. Фонд получает полное и исключительное право управлять неплатежеспособным банком.

Поиск инвестора

Во время временной администрации, которая вводится на срок до одного месяца, Фонд осуществляет поиск инвестора, который бы приобрел неплатежеспособный банк, или его активы и обязательства.
Если найти заинтересованного инвестора не удалось, НБУ по предложению Фонда принимает решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка.

Ликвидация банка

НБУ имеет право по собственной инициативе принять решение о ликвидации банка без введения в нем временной администрации, в частности, в случае систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Что происходит с Мегабанком 🧐

Способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:
  • ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
  • отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии и последующей его ликвидацией;
  • создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;
  • продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Размер гарантированного возмещения

Во время действия военного положения Фонд возмещает каждому вкладчику банка средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью 4 ст. 26 Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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По материалам:
Finance.ua
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