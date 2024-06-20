Что обсудят ключевые игроки кредитного рынка на Ukrainian Credit Conference 2024 — Finance.ua

Что обсудят ключевые игроки кредитного рынка на Ukrainian Credit Conference 2024 Сегодня 16:10

Что обсудят ключевые игроки кредитного рынка на Ukrainian Credit Conference 2024

Уже совсем скоро представители украинского кредитного бизнеса соберутся в одном месте, чтобы обсудить основные тенденции и ожидания от рынка. Произойдет это 28 июня на Ukrainian Credit Conference (UCC) в Киеве. Что готовит мероприятие для участников? Рассказываем.

Основные темы

Кредитная конференция — уникальная возможность встретиться с лидерами рынка офлайн, пообщаться очно и узнать из первых уст о стратегиях развития рынка кредитования в Украине, учитывая последние изменения в ставках, курсах и других важных показателях.

На мероприятии будут подняты актуальные вопросы, как украинцы пользуются финансовыми услугами во время войны и какое у них отношение населения к финансовым брендам.

Отдельно участники конференции подискутируют, можно ли достичь баланса в защите прав потребителей и кредиторов. А также проанализируют — как изменился портрет заемщика на третьем году войны, какие потребности у украинцев, что происходит с кредитоспособностью и кто и на какие цели берет кредиты.

Однако это лишь незначительная часть того, о чем будут говорить на мероприятии. Полную картину вместе с ответами на вопросы, волнующие участников рынка, можно получить уже на Ukrainian Credit Conference (UCC).

Эксперты и спикеры

На мероприятии будут присутствовать как те, кто формирует кредитный рынок в Украине, так и его участники. Среди них — представители Нацбанка, крупнейших кредитных компаний и других финансовых учреждений.

Так, например, Директор по развитию бизнеса Kantar Кирилл Ежов будет докладывать о финансовых услугах, а именно об актуальных потребностях и отношении к брендам украинского потребителя. CEO SalesDoubler Александр Бойко попытается найти ответ на вопрос «Где искать и сколько стоит привлечение нового клиента?» А основатель компании RiskTools и БКИ Online Денис Зикеев расскажет о кредитном скоринге в условиях войны.

Участники конференции смогут приобщиться к дискуссиям. Одна из них будет посвящена теме «Кредитование бизнеса во время войны». Спикеры будут искать ответы на вопросы:

Готова ли банковская система поддерживать экономику Украины в условиях войны?

Какова роль государства в восстановлении кредитования и что нужно, чтобы кредитный рычаг заработал?

Учетная ставка (13%) все еще более чем на 10% выше инфляции (3.3% в мае). Будет ли Нацбанк ускорять снижение ставки? Или скорее выберет привычный медленный, но уверенный темп?

Какие проекты банки готовы финансировать в первую очередь? Планируют ли смягчать кредитные стандарты?

Есть ли особые требования у банков по страхованию от военных рисков?

Готовы ли банки рассматривать стратегически более долгие сроки кредитования 3, 5, 10 лет?

Как управлять кредитным риском бизнеса?

Юрий Кацион, член правления Евгений Заиграев, руководитель по юридическим и регуляторным вопросам в проекте USAID Инвестиции для устойчивости бизнеса Анастасия Воронова. Модератором дискуссии будет Алексей Козырев, финансовый эксперт сайтов Минфин и Finance.ua. Участие в обсуждении примут заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес, член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса, руководитель по юридическим и регуляторным вопросам в проекте USAID Инвестиции для устойчивости бизнеса

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