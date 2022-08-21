Что нужно знать при проведении расчетов за границей — Finance.ua

Что нужно знать при проведении расчетов за границей Сегодня 07:04 — Финтех и Карты

Что нужно знать при проведении расчетов за границей

Во время военного положения в Украине действуют ограничения на снятие средств со счетов за границей.

Об этом пишет ФинКульт.

«Платежную карту удобно использовать во время путешествий. Если планируете выезжать за границу, лучше наличную гривну заранее зачислить в Украине на свой карточный счет», — говорится в сообщении.

Для оплаты товаров или услуг не имеет значения, в какой валюте открыт счет. Обмен валют производится автоматически за очень незначительную комиссию (обычно 1%). За снятие наличных денег в банкоматах за рубежом придется заплатить больше — до 4%.

Какие действуют ограничения на расчеты за границей с использованием карт, эмитированных украинскими банками?

Временно запрещены расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, которые осуществляются с использованием карт, эмитированных украинскими банками. Соответствующие изменения направлены на ограничение непродуктивного оттока капитала и защиту международных резервов Украины.

В то же время граждане могут рассчитываться за границей с использованием гривневых платежных карт в пределах лимита 100 тыс. гривен в эквиваленте (для всех гривневых карт одного банка), а также без ограничений — с использованием валютных платежных карт украинских банков.

Банки в Украине имеют право не применять ежемесячный лимит в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт для покупки товаров военного назначения для волонтеров — физлиц, предоставивших соответствующее подтверждение своей деятельности.

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