Что нужно сделать, чтобы выехать за рубеж в 2024 году — Finance.ua

Что нужно сделать, чтобы выехать за рубеж в 2024 году Сегодня 19:13 — Личные финансы

Что нужно сделать, чтобы выехать за рубеж в 2024 году

Военное положение имеет определенные особенности и ограничения в пересечении границы. Но украинцы активно выезжают за границу на работу, учебу, чтобы навестить родственников или в отпуск.

Что нужно проверить и на что обратить внимание при подготовке к выезду за рубеж, пишет visitukraine.today

Проверить свой загранпаспорт

Обязательно, прежде чем планировать выезд из Украины, проверьте свой загранпаспорт. Даже с действительным паспортом большинство стран отказывают во въезде, если срок его действия истекает в течение трех-шести месяцев с момента пересечения границы.

Если у вас вообще нет паспорта для выезда за границу, подайте документ на его оформление минимум за месяц до запланированного выезда. Заявку необходимо подавать лично в местный паспортный сервис. Документ изготавливается в течение 20 дней (без учета доставки) или можно заказать срочный — 7 дней (без учета доставки).

Виза

Граждане Украины могут путешествовать без виз в 112 стран мира. Однако, если вы планируете работать или получать образование, то разрешение обязательно. Оформляют визу в консульстве государства следования перед выездом.

Медицинская страховка

Полис не всегда требуют при пересечении границы, однако его отсутствие может обернуться неприятными последствиями, ведь система здравоохранения во многих странах построена на страховании. Также медицинские услуги для иностранцев за рубежом обычно платные и стоят очень дорого. Полис медицинского страхования поможет избежать излишних расходов за рубежом.

Если вы едете в поездку в экзотическое государство, обязательно проверьте перечень необходимых прививок.

Зеленая карта

«Зеленая карта» — это международный страховой полис для автомобилистов. Документ обязателен при выезде за границу для всех транспортных средств, зарегистрированных в Украине.

Выезд с детьми

Чтобы выехать с ребенком, достаточно иметь свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственные связи. Если ребенок едет за границу в сопровождении одного из родителей или другого близкого родственника, то разрешение второго родителя на выезд ребенка за границу не требуется.

Выезд военнообязанным

В условиях военного положения выезд военнообязанных лиц ограничен. В общем, запрет распространяется на всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Чтобы получить право на выезд из Украины, необходимо иметь справку из ТЦК (это может быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке) и военно-учетные документы с записью об отсрочке.

Дополнительно необходимо иметь документы, подтверждающие наличие льготы — справка об инвалидности, свидетельства рождения всех детей (для многодетных родителей), документ о работе в компании, имеющей право на международные перевозки и т. д.

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