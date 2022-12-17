Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита, и возможно ли это — Finance.ua

Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита, и возможно ли это Сегодня 08:14 — Кредит&Депозит

Бывают случаи, когда человек оформляет кредит, а затем жизненные обстоятельства меняются — и потребность в кредитных средствах отпадает.

В этом случае можно отказаться от кредита.

В соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании», заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину в течение 14 календарных дней с даты оформления.

Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.

Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита?

Обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ.

Вернуть финучреждению кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренными условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.

Если финансовое учреждение нарушило ваши права — обращайся в Национальный банк Украины. Как можно обратиться в Национальный банк Украины:

написать в чат-бот «НБУ Контактный центр» в мессенджерах (вайбере или Телеграме);

позвонить в контакт-центр — 0 800 505 240;

заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ по ссылке http://surl.li/msgv.

Справка Finance.ua:

с началом полномасштабной войны официальный курс доллара вырос на 25%, поэтому доходы населения снизились. Также некоторые граждане потеряли и сам источник доходов, соответственно доля неработающих кредитов возросла;

банки, в свою очередь, предлагают украинцам кредитные каникулы, если у них просрочка более 90 дней. Однако у многих могло из-за этого сложиться ошибочное мнение, что кредитные каникулы — это равно не платить за кредит и проценты по нему.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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