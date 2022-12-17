Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита, и возможно ли это — Finance.ua
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Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита, и возможно ли это

Кредит&Депозит
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Бывают случаи, когда человек оформляет кредит, а затем жизненные обстоятельства меняются — и потребность в кредитных средствах отпадает.
В этом случае можно отказаться от кредита.
В соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании», заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину в течение 14 календарных дней с даты оформления.
Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.
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Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита?
  • Обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ.
  • Вернуть финучреждению кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренными условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.
  • Если финансовое учреждение нарушило ваши права — обращайся в Национальный банк Украины. Как можно обратиться в Национальный банк Украины:
  • написать в чат-бот «НБУ Контактный центр» в мессенджерах (вайбере или Телеграме);
  • позвонить в контакт-центр — 0 800 505 240;
  • заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ по ссылке http://surl.li/msgv.

Справка Finance.ua:

  • с началом полномасштабной войны официальный курс доллара вырос на 25%, поэтому доходы населения снизились. Также некоторые граждане потеряли и сам источник доходов, соответственно доля неработающих кредитов возросла;
  • банки, в свою очередь, предлагают украинцам кредитные каникулы, если у них просрочка более 90 дней. Однако у многих могло из-за этого сложиться ошибочное мнение, что кредитные каникулы — это равно не платить за кредит и проценты по нему.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Finance.ua
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