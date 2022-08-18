Что нужно для выезда на автомобиле за границу: инфографика — Finance.ua

Что нужно для выезда на автомобиле за границу: инфографика Сегодня 16:00 — Технологии&Авто

Украинцы, которым государство разрешило выезжать за границу во время военного положения, могут пересекать границы государства на автомобиле. Для этого необходимо иметь определенный список документов.

Кроме других документов, разрешающих выезд из Украины, при пересечении границы на авто при себе нужно иметь:

водительское удостоверение.

свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира.

опознавательный знак Украины на авто (UA). Его размещение не обязательно при наличии обозначения UA на номерном знаке.

действительный договор международного страхования «Зеленая карта».

На автомобиле должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Его можно получить в сервисном центре МВД на основании заявления владельца транспортного средства или на основании доверенности, договора аренды (найма, ссуды).

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Телеканал новин 24 По материалам:

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