Что нужно для всеукраинского признания самой престижной бизнес-премией Украины «Выбор года» в сфере авторемонта? — Finance.ua

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Что нужно для всеукраинского признания самой престижной бизнес-премией Украины «Выбор года» в сфере авторемонта?

Сеть специализированных автосервисов ТурбоСТО была признана в 2023 году автосервисом № 1 по ремонту и обслуживанию турбин и топливной системы.

Ее первый автосервис по ремонту турбокомпрессоров открылся в 2019 году в Киеве. И всего через 4 года он развился до крупнейшей в Украине сети и насчитывает уже более 30 филиалов по всей стране. Своевременно подхватив тренд на дизельные автомобили, ТурбоСТО удалось зайти на рынок автоуслуг с собственным подходом к ремонту сложных узлов автомобиля. Комплексный подход, все виды работ, полный парк собственного оборудования ведущих производителей и отсутствие посредников — именно это позволило выгодно выделиться среди конкурентов и завоевать расположение потребителей.

В 2020 и 2021 годах по версии Автоэксперт ТурбоСТО становится лучшей СТО по ремонту турбокомпрессоров. По результатам 2022 года ей была присуждена премия «Выбор потребителя» от Всеукраинского отраслево-аналитического центра. А в прошлом году в соответствии с независимым маркетинговым исследованием потребительских предпочтений — самая престижная бизнес-премия « Выбор года 2023 ». Данная награда стала подтверждением эффективности выбранной стратегии развития. Ведь сегодняшняя ситуация в стране сыграла не на руку многим бизнесам.

«Тише едешь — дальше будешь!» — Основные секреты развития во время кризиса

Несмотря на неожиданные изменения, которые выбили из привычного уклада каждого из нас, некоторым бизнесам удалось не только удержаться на экономической арене, но и адаптироваться к новым условиям. О том, как можно не только функционировать сейчас, а еще и активно развиваться и строить планы на будущее, с нами поделилось руководство компании ТурбоСТО.

1. Выделение трендов

После февральских событий 2022 года стало понятно, что авторемонт как никогда будет актуален. И не только для гражданского населения, но и для передовой. Данной инициативе в начале военных действий и было уделено особое внимание — ТурбоСТО одними из первых занялись подготовкой и диагностикой мобильных СТО для фронта. Военная техника автоматически ремонтировалась без очередей на любом сервисе, узлы активно передавались через волонтеров или по почте. Также усилиями ТурбоСТО были приобретены и переданы 150 мобильных роутеров Starlink, отремонтировано 350 боевых единиц, среди них узлы БМП и БТР-машин.

2. Масштабирование

Несмотря на трудности и неопределенность, ТурбоСТО удалось за прошлый год открыть 10 новых станций по Украине. Активная гражданская позиция компании подтверждается приоритетным открытием 5-ти из них в прифронтовых областях для посильной помощи передовой. Учитывая, что для многих гражданских автомобиль сейчас — это средство заработка и гарантия собственной мобильности, на начало весны этого года планируется открытие еще 8 новых станций.

3. Использование современных технологий

В любом бизнесе современные программы и технологии ощутимо помогают оптимизировать многие процессы и повышать эффективность взаимодействия с клиентами. В работе ТурбоСТО сегодня уже активно используются технологии искусственного интеллекта — виртуальный голосовой помощник Intelsa. Для улучшения взаимодействия с клиентами сейчас активно разрабатываются алгоритмы внедрения самых популярных чат-ботов. А также программ для внутреннего управления — CRM-системы Creatio от компании Terrasoft, платформы для контакт-центров Webitel и интуитивных инструментов Worksection для внутреннего управления процессами.

4. Профессиональные кадры

Спрос на квалифицированных работников был всегда — как в административной сфере, так и в профтехнической. Учитывая специфичность работ на сервисах ТурбоСТО сейчас компания для всех новых сотрудников проводит адаптационное обучение — онбординг. С помощью их собственного образовательного сайта каждый новичок проходит образовательный цикл перед тем, как коммуницировать с клиентом.

Также в связи с дефицитом рабочих кадров компания ввела собственную образовательно-профессиональную школу для женщин-автомехаников. В перспективе планируется открытие первого в Украине «Женского ТурбоСТО» по ремонту турбин, топливных систем, двигателей и сажевых фильтров. Подобное уже есть в Европе.

Именно следование вышеупомянутым принципам развития позволяет компании ТурбоСТО оставаться лидером рынка среди автосервисов по ремонту и обслуживанию турбин и топливной системы в Украине. Умение адаптироваться к изменениям и желание опередить время — вот основные характеристики компании, которая действительно достойна доверия своих потребителей и премиального признания!

ТурбоСТО По материалам:

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