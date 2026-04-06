Что нужно для поездки в Украину через Польшу — чек-лист

Пограничная служба и украинские загранпаспорта
Перед поездкой в ​​Украину через Польшу следует предварительно проверить документы и свой статус пребывания. Даже незначительная ошибка может привести к задержке или отказу в пересечении границы. Чтобы избежать проблем, эксперты Visit Ukraine советуют воспользоваться коротким чек-листом, чтобы ничего не забыть.

Паспорт

Для пересечения границы необходим действующий биометрический загранпаспорт. Именно он дает право на безвизовый въезд.
Перед поездкой следует проверить:
  • действующий ли паспорт (продленные документы не принимают);
  • есть ли у каждого ребенка отдельный биометрический паспорт;
  • не вписан ли ребенок только в паспорт родителей.
Если паспорт утерян или его похитили, нужно обратиться в консульство Украины и оформить удостоверение на возвращение — так называемый белый паспорт.
В то же время, для транзита через Польшу с небиометрическим или «белым» паспортом понадобится польская виза. Безвиз действует только для владельцев биометрических документов и в пределах правила 90/180 дней.

Подтверждение легального статуса

Если после поездки вы планируете вернуться в страну проживания в ЕС, обязательно необходимо иметь документ, подтверждающий легальное пребывание.
Это может быть:
  • документ о временной защите;
  • виза;
  • карта временного или постоянного жительства;
  • карта долгосрочного резидента ЕС.
Формат документа зависит от страны — это может быть как физическая карта, так и электронный вариант. К примеру, в Польше статус можно подтвердить через приложение mObywatel.
Если у вас статус PESEL UKR, перед поездкой следует проверить актуальность данных и при необходимости обновить их в местном органе власти.
Путешествие с детьми

Для поездок с детьми действуют отдельные требования, поэтому все документы следует подготовить заранее.
Обязательно иметь:
  • биометрический паспорт ребенка;
  • документ о легальном пребывании.
При возвращении в Польшу также нужно подтвердить статус временной защиты ребенка.
Если у ребенка есть PESEL UKR:
  • до 13 лет — его данные должны быть в приложении одного из родителей;
  • от 13 лет — возможен отдельный профиль.
Если ребенок путешествует без родителей, требуется нотариальное согласие на выезд.

Поездка на автомобиле с иностранными номерами

Если вы пересекаете границу на авто с иностранной регистрацией, следует предварительно проверить условия въезда.
Без уплаты таможенных платежей это возможно при наличии консульского учета в Украине.
Перед поездкой рекомендуется:
  • проверить наличие консульского учета;
  • при необходимости оформить его в консульстве;
  • подготовить документы о праве пользования автомобилем.
Информацию по оформлению консульского учета можно найти на официальных сайтах консульских учреждений.
Ранее мы сообщали, что для поездки за границу допускаются только транспортные средства, имеющие свидетельство о регистрации и номерные знаки с буквами латинского алфавита. Такое требование предусмотрено международной Конвенцией о дорожном движении.
По материалам:
visitukraine.today
