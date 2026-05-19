0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что нужно для бесплатного восстановления водительских документов

Личные финансы
30
Что нужно для бесплатного восстановления водительских документов
Что нужно для бесплатного восстановления водительских документов
Украинцы, пострадавшие от российских обстрелов, могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и свидетельства о регистрации транспортных средств. Услуга доступна оффлайн и онлайн. Делимся алгоритмом действий, как это сделать.

Где восстановить удостоверение

Как отмечают в ГСЦ МВД, восстановить документы можно несколькими удобными способами:

Алгоритм действий по восстановлению документов офлайн

Сначала необходимо обратиться в органы досудебного расследования: полицию, СБУ, чтобы получить документы, подтверждающие факт преступления и статус потерпевшего в рамках уголовного производства.
Далее потерпевший должен:
  1. Лично подать заявление об утрате водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства в мобильный или сервисный центр МВД;
  2. Обратиться в мобильный или территориальный сервисный центр МВД и предоставить подтверждающие документы, выданные органом досудебного расследования (документ о признании потерпевшим);
  3. Получить восстановленное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства бесплатно в сервисном центре МВД или в мобильном сервисном центре МВД.
Ранее мы сообщали, что Министерство внутренних дел Украины подготовило изменения к процедуре получения водительских удостоверений. Новшества касаются как иностранцев, так и общей системы идентификации кандидатов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверение
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems