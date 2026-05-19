Что нужно для бесплатного восстановления водительских документов
Где восстановить удостоверение
- в сервисном центре МВД
- в мобильном сервисном центре МВД
- онлайн в Кабинете водителя.
Алгоритм действий по восстановлению документов офлайн
- Лично подать заявление об утрате водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства в мобильный или сервисный центр МВД;
- Обратиться в мобильный или территориальный сервисный центр МВД и предоставить подтверждающие документы, выданные органом досудебного расследования (документ о признании потерпевшим);
- Получить восстановленное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства бесплатно в сервисном центре МВД или в мобильном сервисном центре МВД.
