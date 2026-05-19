Что нужно для бесплатного восстановления водительских документов

Украинцы, пострадавшие от российских обстрелов, могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и свидетельства о регистрации транспортных средств. Услуга доступна оффлайн и онлайн. Делимся алгоритмом действий, как это сделать.

Где восстановить удостоверение

Как отмечают в ГСЦ МВД, восстановить документы можно несколькими удобными способами:

в сервисном центре МВД

в мобильном сервисном центре МВД

онлайн в Кабинете водителя.

Алгоритм действий по восстановлению документов офлайн

Сначала необходимо обратиться в органы досудебного расследования: полицию, СБУ, чтобы получить документы, подтверждающие факт преступления и статус потерпевшего в рамках уголовного производства.

Далее потерпевший должен:

Лично подать заявление об утрате водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства в мобильный или сервисный центр МВД; Обратиться в мобильный или территориальный сервисный центр МВД и предоставить подтверждающие документы, выданные органом досудебного расследования (документ о признании потерпевшим); Получить восстановленное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства бесплатно в сервисном центре МВД или в мобильном сервисном центре МВД.

