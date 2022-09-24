Что можно купить в Испании на 30 евро — Finance.ua
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Что можно купить в Испании на 30 евро

Технологии&Авто
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Из-за рекордной инфляции в Европе испанские политики вынесли на обсуждение возможность сделать базовый продуктовый набор за фиксированную цену, которая не будет подниматься.
Идея проста — корзина из 20 или 30 самых необходимых продуктов по постоянной стоимости в 30 евро.
Однако супермаркеты в Испании стали хитрить. В базовые продуктовые наборы начали класть белый шоколад и ягоды, но не мясо или овощи. Поэтому местные журналисты подготовили свою собственную корзину, в которую вошли 20 свежих продуктов. Вот что сейчас можно купить в испанских магазинах на 30 евро, учитывая сегодняшние цены.
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Продуктовая корзина на 30 евро в Испании

  • 2 литра молока — 1,56 евро. Лучшим в супермаркетах, по мнению OCU, является полуобезжиренное молоко марки Hacendado от Mercadona.
  • 1 литр оливкового масла — 3,90 евро.
  • 1 килограмм сардин — 4 евро. Это одна из самых дешевых свежих рыб, отличающаяся своей питательной ценностью.
  • Куриное филе — 3,58 евро за 400-граммовый лоток в Алькампо.
  • 12 перепелиных или 6 куриных яиц — 1,45 евро в DIA.
  • Пакет салата — 1,99 евро. В Mercadona можно купить 400 граммов салата с рукколой, помидорами, морковью, оливками и кукурузой.
  • 1 килограмм бананов и 1 килограмм яблок — 2,75 евро. Фрукты всегда должны быть в рационе, и в этом случае два килограмма оптом стоят менее 3 евро в Carrefour.
  • 500 граммов риса и 500 граммов макарон — 92 цента. Полкило риса марки Alcampo по цене 53 цента. Тем временем самые дешевые макароны можно найти в Carrefour за 39 центов.
  • 500 граммов нута и 500 граммов чечевицы — 1,67 цента. В Алькампо продается полкило нута за 98 центов. Самая дешевая чечевица — у Carrefour за 69 центов.
  • Томатная паста — 0,44 евро за упаковку из 3 брикетов в Carrefour. Хотя это не самый полезный продукт, он является недорогим и вкусным дополнением ко многим рецептам.
  • Пакет кофе — 1,35 евро в Mercadona.
  • 12 рулонов туалетной бумаги — 1,99 евро в Alcampo.
  • Средство для мытья посуды — 1,41 евро.
  • Зубная паста, гель для душа и шампунь — 3 евро. В этом случае марка Deliplus от Mercadona предлагает максимальный выбор по низким ценам.
Из-за резкого роста цен на продукты и коммунальные услуги в Испании стало жить дороже. Вместе с тем испанские власти делают все, чтобы бороться с инфляцией в стране и улучшить условия для местных жителей.
По материалам:
mmr.ua
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