Что может снизить курс доллара, и что будет с валютой дальше — Finance.ua

Что может снизить курс доллара, и что будет с валютой дальше Сегодня 16:21 — Валюта

Что может снизить курс доллара, и что будет с валютой дальше

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, падение гривны по отношению к доллару было неминуемо и без изменения курса последнего НБУ 21 июля.

Эксперт подчеркнул, что на ежемесячные расходы Украине необходимо 9 миллиардов долларов, и найти их для нашей страны Западу — не проблема. Так, по его словам, Федеральная резервная система США — центробанк страны полгода назад печатал по 120 миллиардов долларов в месяц.

Однако, как утверждает эксперт, финпомощь от Запада на деле на 70-75% представляет из себя кредиты вместо безвозмездной финансовой помощи, что вместе с прежними долгами наращивают ежеквартальные выплаты по долгам Украины до 1,5 млрд дол.

Как считает Александр Гончаров, страны Запада не слишком заинтересованы в выделении Украине 9 миллиардов долларов в месяц, потому что они пойдут сразу в реальный товарный рынок и финансовый сектор экономики Украины.

«Конечно, Запад это не устраивает, для него было бы лучше (и для Украины тоже), если бы на первый план вышли не кредиты, а инвестиции в украинскую экономику. Во-первых, прямые иностранные инвестиции — это длинные деньги. Во-вторых, с ними на наши предприятия придут самые современные технологии и качественное оборудование. В-третьих, инвестиции — наиболее эффективный метод борьбы с коррупцией», — утверждает Гончаров.

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