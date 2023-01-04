Что мешает создать стильный и функциональный интерьер — Finance.ua

Что мешает создать стильный и функциональный интерьер Сегодня 20:20 — Недвижимость

Нередко создать удобную и красивую квартиру мешает не отсутствие бюджета и даже не характеристики жилья. Главным препятствием являются сами владельцы, а точнее страх нарушить негласные правила оформления интерьера. Однако, как отмечают дизайнеры, большинство из них давно устарели.

Предубеждение: 1. Нужно покупать исключительно традиционный набор мебели

Есть традиционный список вещей, необходимых в каждой квартире. Но на самом деле здесь все индивидуально. Для проживающих соло нет необходимости тратиться на большой кухонный стол. Людям, которые обожают ванну, не стоит зацикливаться на идее душа, чтобы сэкономить место и средства.

Создайте пространство, которое соответствует настоящему стилю жизни, а не его фантастической версии. Вы не обязаны думать о гостевой спальне, если вам критически нужен гардероб с полками для обуви и места для хранения вещей, отмечает эксперт по дизайну Элеонор Кординг-Бут

Предубеждение 2. Предметы декора должны быть из одной эпохи

Этот консервативный тезис напоминает о правилах не совмещать золото с серебром и всегда подбирать сумочку в тон обуви. К счастью, мир моды переосмыслил это и пошел навстречу экспериментам.

Мир дизайна несколько отстает в этом аспекте, и до сих пор множество владельцев жилья боятся эклектики.

«Нет причин соблюдать определенную „эпоху“ при оформлении интерьера», — говорит основательница интернет-магазина товаров для дома Лора Джексон. Женщина добавляет, что ее собственный дом наполнен предметами декора как из шестидесятых, так и из «нулевых» лет и призывает следовать ее примеру.

Предубеждение 3. Не следует сочетать комплементарные цвета

Опасаясь создать слишком контрастный интерьер, большинство людей предпочитает однотонное оформление больших площадей в нейтральных тонах. Однако цвета, расположенные на противоположных сторонах цветового круга, могут выглядеть гораздо интереснее и энергичнее. Потому, если вам приелись минималистические белоснежные стены, смело экспериментируйте с цветом.

Предубеждение 4. Новая вещь — совершенный элемент, не требующий дополнительной работы

Часто владельцы месяцами выбирают идеальную мебель или декор для дома. Однако мало кто учитывает, что масс-маркет не предлагает кастомизированных изделий, а над интерьером из каталога часто работает не один дизайнер, а вся творческая команда дорабатывает приобретенное после покупки.

Поэтому, если вы не можете найти идеального решения, вдохните жизнь в то, что есть: покрасьте вещь в другой цвет, измените обшивку, расширьте практичность, добавив необходимые вам функции.

Предубеждение 5. Этого не было в подборке трендов

Совершая крупные покупки, думайте прежде всего о функциональности. Дизайнер Анисса Кермиш напоминает, что вы живете в доме, а не в выставочном зале. Поэтому, покупая диван, не забывайте о том, что на нем должно быть удобно. А все остальные параметры — только приложение.

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Телеканал 24 По материалам:

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