Что мешает привлечению денег в Украину во время войны — мнение экономиста — Finance.ua
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Что мешает привлечению денег в Украину во время войны — мнение экономиста

Казна и Политика
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Что мешает привлечению денег в Украину во время войны — мнение экономиста
Что мешает привлечению денег в Украину во время войны — мнение экономиста
В госбюджете на 2025 год заложено увеличение прямых иностранных инвестиций в Украину. Обеспечить это во время полномасштабной войны будет сложно, но в послевоенные годы это должно стать одним из приоритетов.
Об этом в интервью Новости. Live рассказал экономист Сергей Якубовский.
По мнению эксперта, привлечение инвестиций из-за рубежа позволит сделать экономику более прозрачной. Впрочем, во время войны это будет сделать трудно из-за постоянных угроз обстрелов и коррупции. Однако такая инновация действительно поможет привлечь больше средств.
Якубовский считает, что крупнейшие компании нужно не приватизировать, а передать в собственность европейских или американских инвесторов.
«Тогда в страну действительно пойдут большие деньги и в нее начнут вкладываться. Потому что западные партнеры заинтересованы в том, чтобы развивать свои отрасли и работать на прибыль», — считает экономист.
По материалам:
Novyny.live
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