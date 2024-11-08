Что мешает привлечению денег в Украину во время войны — мнение экономиста Сегодня 20:35 — Казна и Политика

Что мешает привлечению денег в Украину во время войны — мнение экономиста

В госбюджете на 2025 год заложено увеличение прямых иностранных инвестиций в Украину. Обеспечить это во время полномасштабной войны будет сложно, но в послевоенные годы это должно стать одним из приоритетов.

Об этом в интервью Новости. Live рассказал экономист Сергей Якубовский.

По мнению эксперта, привлечение инвестиций из-за рубежа позволит сделать экономику более прозрачной. Впрочем, во время войны это будет сделать трудно из-за постоянных угроз обстрелов и коррупции. Однако такая инновация действительно поможет привлечь больше средств.

Якубовский считает, что крупнейшие компании нужно не приватизировать, а передать в собственность европейских или американских инвесторов.

«Тогда в страну действительно пойдут большие деньги и в нее начнут вкладываться. Потому что западные партнеры заинтересованы в том, чтобы развивать свои отрасли и работать на прибыль», — считает экономист.

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