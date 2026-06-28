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Что известно о самой большой и самой маленькой банкноте в мире

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100 тысяч филиппинских песо 1998 года
100 тысяч филиппинских песо 1998 года
Деньги бывают не только разных номиналов, но и совершенно неожиданных размеров. Одни банкноты настолько маленькие, что напоминают почтовые марки и легко поместятся на ладони ребенка, тогда как другие скорее похожи на плакат, чем на платежное средство.
«Телеканал 24» рассказывает, какая банкнота — самая маленькая в ​​мире, а какая получила звание самой большой.

Самая маленькая банкнота в мире

Звание денежной «крохи» удерживает румынская банкнота номиналом 10 банов, выпущенная еще в 1917 году.
Рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, по данным которой размер печатного поля купюры составляет всего 27,5 на 38 миллиметров. На лицевой стороне изображен король Фердинанд I, а на обороте — его герб.
Дело в том, что в конце Первой мировой войны Европа столкнулась с нехваткой металлических монет из-за дефицита материалов и массового накопления наличных денег у населения, поэтому мелкие номиналы начали выпускать в виде бумажных денег.
Как выглядят румынские 10 банов 1917 года
Как выглядят румынские 10 банов 1917 года, Фото Национального музея американской истории
В истории существовали даже меньшие по размеру купюры, однако они не были полноценными государственными банкнотами.
К примеру, в немецком Пассау выпускали так называемые нотгельды номиналом 1/3 пфеннига размером всего 18 на 18,5 миллиметра, однако их эмитировали местные учреждения, а не центральные власти.

Крупнейшая банкнота в мире

В 1998 году Центральный банк Филиппин выпустил памятную банкноту номиналом в 100 тысяч песо по случаю 100-летия независимости страны.
Ее напечатали ограниченным тиражом всего в тысячу экземпляров, поэтому купюра изначально стала скорее коллекционным предметом, чем средством для повседневных расчетов.
Свою роль сыграл и размер — рекордные 21,6 на 35,6 сантиметра, поэтому такие деньги вряд ли бы поместились в обычный кошелек.
100 тысяч филиппинских песо 1998 года
100 тысяч филиппинских песо 1998 года, Фото NHCP
Их изобразили ключевые события национальной борьбы в конце XIX века. В настоящее время банкнота потеряла статус платежного средства, а увидеть экземпляр можно в Музее экономической истории Филиппин.
Правда, недавно на звание самой большой в мире начала претендовать купюра из Бурунди. В 2025 году центробанк страны в Восточной Африке представил памятную банкноту номиналом в 10 тысяч франков, размеры которой достигли 40 на 28,8 сантиметра.
Купюру выпустили к 50-летию Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (CITES), говорится на специально созданном сайте.
10 тысяч бурундийских франков 2025 года
10 тысяч бурундийских франков 2025 года, Фото Mietens & Partner
По материалам:
Телеканал 24
Деньги
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