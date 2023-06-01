Что изменится в Украине с 1 июня — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 июня Сегодня 08:00

Что изменится в Украине с 1 июня

В июне украинцев ждут некоторые изменения.

Индексация пенсий

В Украине проведена ежегодная индексация пенсий. Программа охватила 10 миллионов человек. А с 1 июня около 600 тыс. пенсионеров получат прибавку к пенсии. Индексация касается граждан, которые после назначения пенсии или предварительного перерасчета отработали 24 месяца, или тех, у кого от предварительного перерасчета или назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Размер повышения выплат индивидуален и зависит от рабочего стажа и зарплаты.

Тарифы на воду

С 1 июня в Украине возрастут тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод — в среднем по лицензиатам НКРЭКУ уровень роста составит около 30%. Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). по официальному запросу.

«В этом году (ориентировочно с 01 июня) НКРЭКУ планирует приблизить тарифы лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня, что является не только требованием законодательства, но и необходимостью с экономической и технической точки зрения», — говорится в сообщении.

Таким образом, увеличение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод повлияет на конечную плату потребителей.

Тарифы на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго, это решение станет основой для пересмотра тарифов для населения. В июне составят 7,96 гривен за кубометр с НДС. Такая цена установлена ​​тарифным планом Нафтогаза, действующим до 1 мая 2024 года.

Газоснабжающие компании обнародовали свои годовые ценовые предложения на газ в июне 2023 года. Об этом сообщает Газ.Правда. «Стоимость газа в июне по сравнению с предыдущими месяцами не изменится. В зависимости от компании, цены на топливо будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр», — говорится в сообщении. Самые низкие цены остаются у поставщика Эру людям — 7,7 грн/куб. м.

Тарифы на электроэнергию

Кабинет министров на своем заседании повысил с 1 июня тариф на электрическую энергию для населения почти вдвое до уровня 2,64 грн за кв-час.

Для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривен — если более 250 киловатт-часов в месяц.

Однако, по предложению Министерства энергетики, правительство с 1 июня ввело единый тариф на электричество в размер и 2 грн 64 коп. за киловатт-час.

Укрзализныця: новые рейсы

«Укрзализныця» вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023 с 10 июня, сообщает Одесский городской совет.

В июне запустят поезд № 40/39 Запорожье-Солотвино. Рейс будет направляться через Запорожье и Днепр в популярные карпатские курорты — Стрый, Сколе, Свалява, Мукачево, Славское, Солотвино.

С 10 июня возобновит работу скоростной поезд Киев-Днепр-Запорожье, который после начала полномасштабной войны убрали с маршрута.

Лето: где и как можно отдыхать в Украине

Государственное агентство развития туризма перед началом летнего сезона напомнило правила безопасности во время путешествий по стране. Собираясь в путешествие, стоит узнать наличие укрытий по маршруту вашего путешествия. А также убедиться, что туроператоры и экскурсоводы, услугами которых вы пользуетесь, сформировали свои маршруты с учетом расположения бомбоубежищ. Мы подготовили список, что где разрешено и что запрещено в разных областях.

Правительство начинает реализацию нового проекта в сфере организации оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Вводим принцип „деньги ходят за ребенком“. То есть детские центры отдыха и оздоровления будут получать средства за отдых каждого ребенка. В свою очередь, дети и их семьи смогут выбирать, где им отдыхать», — отметил глава правительства.

Нововведения Укрпочты

В июне 2023 года одна из услуг национального почтового оператора Украины станет дешевле . Тарифы на отправку посылок в США подешевеют на 8%. Не нужно будет идти в отделение, чтобы заказать марки, конверты. Укрпочта с 1 июня запускает продажи почтовой продукции онлайн.

С 1 июня Укрпочта расширяет функционал сайта. Заказать марки, конверты и другие услуги онлайн, оплатить их картой или по безналичному счету с 1 июня смогут все пользователи, включая ФЛП и компании. Получить заказ можно будет в ближайшем отделении «Укрпочты».

Также компания анонсировала уменьшение тарифов на отправку посылок в Соединенные Штаты Америки. Скидки будут доступны с 1 июня.

Работа сервисных центров МВД

С 1 июня в работе сервисных центров МВД произойдут изменения по четырем направлениям: минимизация бюрократических процедур, внедрение цифровых проектов, безбарьерность и углубление международного сотрудничества. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый,

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