Что грозит водителям, которые продолжат использовать видеорегистраторы — Finance.ua

«Регистраторы — это та вещь, которая может дать возможность врагу убивать наших людей», — подчеркнул Денисенко.
Справка Finance.ua:
в Украине запретили использовать видеорегистраторы водителям, чтобы не распространять данные о действиях украинских военных и сил территориальной обороны, которые могут помочь противнику узнать ход выполнения задач Сил обороны;
предостережение действует для всех регионов Украины и распространяется на регистраторы в авто и мототранспорте;
в частности, запрещена фотосъемка и видеосъемка дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) Сил обороны.