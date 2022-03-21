Что грозит водителям, которые продолжат использовать видеорегистраторы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Что грозит водителям, которые продолжат использовать видеорегистраторы

Сегодня 20:36Личные финансы
0
В Министерстве внутренних дел рассказали, что грозит водителям, которые продолжат использовать видеорегистраторы.
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Во-первых, этот регистратор будет изъят в силу того, что это военное время. Во-вторых, я думаю, что человека задержат, с ним будут проводить довольно жесткую беседу», — отметил он.
По словам Денисенко, такой человек «надолго не сможет ездить за рулем».
«Я думаю, что в этих случаях машину даже можно забирать на штрафплощадку», — уточнил он.
Советник министра призвал граждан относиться ответственно к требованиям военного времени.
«Регистраторы — это та вещь, которая может дать возможность врагу убивать наших людей», — подчеркнул Денисенко.

Справка Finance.ua:

  • в Украине запретили использовать видеорегистраторы водителям, чтобы не распространять данные о действиях украинских военных и сил территориальной обороны, которые могут помочь противнику узнать ход выполнения задач Сил обороны;
  • предостережение действует для всех регионов Украины и распространяется на регистраторы в авто и мототранспорте;
  • в частности, запрещена фотосъемка и видеосъемка дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) Сил обороны.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.