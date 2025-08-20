Что готовит конференция FinRetail 2025 — Finance.ua

Что готовит конференция FinRetail 2025 Сегодня 09:50

Конференция FinRetail 2025: Перезагрузка пройдет в Киеве менее чем через месяц — 16 сентября. На мероприятии представители финансового сектора и различных направлений бизнеса будут искать ответы на актуальные вызовы рынка. О чем и для кого будет FinRetail 2025? Рассказываем подробнее.

Сегодня украинский ритейл демонстрирует значительную стойкость и восстановление после начала полномасштабного вторжения. Вместе с тем он сталкивается с совершенно новым поведением клиента, желающего получать в одном месте и одновременно и услуги магазинов, и услуги банков. Бизнес вынужден реагировать на эти вызовы и подстраиваться под нетерпеливого клиента. Как лучше это сделать, какую модель сотрудничества выбрать для маркетплейсов и банков, какие требования НБУ следует учитывать — на эти и многие другие вопросы будут искать ответы участники FinRetail 2025.

На конференции соберутся все, кто хочет держать руку на пульсе последних трендов и инноваций в мире финансов. Мероприятие объединит представителей НБУ, украинских банков, страховых компаний, бизнеса. Это прекрасная возможность для поиска новых партнерств и расширения контактов.

Темы и спикеры FinRetail 2025

В программе FinRetail 2025 будут выступления и дискуссии экспертов рынка, а также интервью с министром финансов Украины Сергеем Марченко, которое проведет главный редактор Finance.ua Петр Таранюк. Тема разговора — «Финансовые приоритеты восстановления экономики».

Кроме того, запланированы три дискуссии:

«Экономика обновления: роль финансов, бизнеса и цифровых решений»;

«Колаборации, которые работают: как совместные продукты банков, МФО и ритейла создают новую стоимость»;

«Искусственный интеллект: вызовы, сценарии, реальные кейсы».

Среди спикеров — представители НБУ, народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк, представители банков (в том числе Ощадбанка и АккордБанка), представители бизнесов (WOG, NovaPay, Varus) и другие.

Темы выступлений спикеров будут касаться финансов, экономики, конкурентной среды на украинском рынке ритейла, развития стратегии e‑grocery в Украине, внедрения технологий, формирующих лояльность и прибыль. С полной программой конференции можно ознакомиться по ссылке

Условия участия

Попасть на конференцию FinRetail 2025 можно, приобретя билеты на официальной странице мероприятия. В этом году есть возможность приобщиться как офлайн, так и онлайн. Все участники получат доступ к записям и презентациям конференции. Однако тех, кто посетит мероприятие лично, ждет неформальное общение с топами рынка в зонах для нетворкинга по бокалу вина, доступ к экспозоне с FinTech и Ecom предложениям и возможность принять участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров.

Присоединяйтесь к FinRetail 2025 и станьте частью важного события, где финансы и e-commerce встречаются с технологиями.

Партнеры конференции

iPay.ua — сервис онлайн-платежей, уже более 16 лет упрощающий финансовые операции для миллионов украинцев и бизнеса.

PSP Platon — ваш надежный партнер в сфере современных платежных решений, в частности:

токенизация VTS и MDES, покупка частями от Mono, Privat и A-Bank как для сайтов, так и для офлайн магазинов.

