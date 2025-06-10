Что ЕС стоит позаимствовать у Украины — Finance.ua

Что ЕС стоит позаимствовать у Украины Сегодня 09:14

Что ЕС стоит позаимствовать у Украины

Украина интегрирует европейские стандарты — от энергоэффективности и безбарьерности до промышленного безвиза. Они являются не только требованием для интеграции, но и стратегическим выбором отстройки и восстановления.

Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк.

По ее словам, отдельные нормы приходится не просто импортировать, а переосмысливать — адаптировать к условиям военного времени, или же создавать с нуля — особенно в сфере безопасности.

«Показательно, что некоторые украинские цифровые решения — как „єВідновлення“ — уже становятся примером для стран ЕС», — отметила она.

По мнению Шуляк, Украина постепенно внедряет те регламенты, которые десятилетиями успешно работают в ЕС, в то же время по некоторым пунктам пока мы движемся не так быстро, как хотелось бы. Один из примеров — промышленный безвиз.

«В частности, не вся производимая в Украине продукция уже имеет необходимые стандарты ЕС, то есть, когда мы придем в ЕС как полноправные члены, часть наших производителей будет просто не готова к этому при условии, если сейчас не перестроит производство», — пояснила она.

Представительница правительства добавила, что это означает для производителей расходы, которые являются, соответственно, вызовом и одновременно это возможности, поскольку это существенно расширит рынок для них.

Шуляк убеждена: сфера, где Украина точно должна заимствовать опыт ЕС, — это вопросы энергонезависимости. Государство, пояснила парламентарий, уже не может позволить себе строить неэнергоэффективные дома, отапливать лестничные клетки, подъезды и т. д. Поэтому все технологии, связанные с зеленым восстановлением и высокими показателями энергоэффективности, будут основой восстановления. То есть использование тех стандартов ЕС, которые во многих странах уже давно.

Еще один стандарт ЕС, который Украина начала постепенно внедрять — безбарьерность и инклюзивность. В частности, в Украине уже утверждена Стратегия безбарьерности, а также избраны пилотные города, где уже внедряются первые решения по этому поводу.

«Но этого мало. Нам нужно более основательно работать в этом направлении, поскольку безбарьерность — это не единичный пандус у подъезда. Следует пересмотреть подходы к тому, как реальная безбарьерность, а не безбарьерность на словах и бумаге реализуется на рабочих местах, есть ли она в сфере государственных услуг, например, у ЦПАУ. Даже в Кабмин ты не всегда можешь зайти безбарьерно», — подчеркивает Шуляк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.