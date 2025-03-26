🚗 Что долать в случае ДТП, чтобы избежать проблем со страховой? — Finance.ua

🚗 Что долать в случае ДТП, чтобы избежать проблем со страховой? Сегодня 11:20 — Страхование

🚗 Что долать в случае ДТП, чтобы избежать проблем со страховой?

Мы собрали пошаговую инструкцию, в которой объясняем, как поступать в случае аварии, чтобы избежать проблем со страховкой.

1️⃣ Остановитесь и включите аварийку.

— не покидайте место аварии

— установите знак аварийной остановки

2️⃣ Убедитесь в безопасности.

— убедитесь, что все участники ДТП в безопасности

— если есть пострадавшие, вызовите скорую помощь — 103

3️⃣ Вызовите полицию (102), если:

— есть пострадавшие

— участники не могут договориться

— есть повреждение имущества третьих лиц

— у вас есть подозрения, что другой водитель нетрезв

4️⃣ Сделайте фото и видео.

— общий план ДТП

— повреждение всех авто

— дорожные знаки, светофоры, следы торможения.

5️⃣ Зафиксируйте данные участников.

— ФИО, телефоны, номера авто

полисы страхования (сделайте фото).

6️⃣ Оформите Европротокол

— можно воспользоваться Европротоколом, если ДТП без пострадавших, только двое участников и стороны пришли к согласию в ДТП

7️⃣ Сообщите страховой компании

— позвоните с места ДТП и следуйте инструкциям

— не ремонтируйте авто до осмотра страховщиком!

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