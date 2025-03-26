🚗 Что долать в случае ДТП, чтобы избежать проблем со страховой? — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

🚗 Что долать в случае ДТП, чтобы избежать проблем со страховой?

Страхование
22
🚗 Что долать в случае ДТП, чтобы избежать проблем со страховой?
🚗 Что долать в случае ДТП, чтобы избежать проблем со страховой?
Мы собрали пошаговую инструкцию, в которой объясняем, как поступать в случае аварии, чтобы избежать проблем со страховкой.
1️⃣ Остановитесь и включите аварийку.
— не покидайте место аварии
— установите знак аварийной остановки
2️⃣ Убедитесь в безопасности.
— убедитесь, что все участники ДТП в безопасности
— если есть пострадавшие, вызовите скорую помощь — 103
3️⃣ Вызовите полицию (102), если:
— есть пострадавшие
— участники не могут договориться
— есть повреждение имущества третьих лиц
— у вас есть подозрения, что другой водитель нетрезв
4️⃣ Сделайте фото и видео.
— общий план ДТП
— повреждение всех авто
— дорожные знаки, светофоры, следы торможения.
5️⃣ Зафиксируйте данные участников.
— ФИО, телефоны, номера авто
полисы страхования (сделайте фото).
6️⃣ Оформите Европротокол
— можно воспользоваться Европротоколом, если ДТП без пострадавших, только двое участников и стороны пришли к согласию в ДТП
7️⃣ Сообщите страховой компании
— позвоните с места ДТП и следуйте инструкциям
— не ремонтируйте авто до осмотра страховщиком!
✅А чтобы чувствовать себя защищенно, регулярно проверяй срок действия своего полиса и лови промокод «FINANCE1000» со скидкой -1000 грн на Автогражданку при оформлении на сайте Finance.ua
⭐️Сохраните этот пост, чтобы всегда иметь под рукой
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems