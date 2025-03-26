🚗 Что долать в случае ДТП, чтобы избежать проблем со страховой? — Finance.ua

🚗 Что долать в случае ДТП, чтобы избежать проблем со страховой?
Мы собрали пошаговую инструкцию, в которой объясняем, как поступать в случае аварии, чтобы избежать проблем со страховкой.
1️⃣ Остановитесь и включите аварийку.
— не покидайте место аварии
— установите знак аварийной остановки
2️⃣ Убедитесь в безопасности.
— убедитесь, что все участники ДТП в безопасности
— если есть пострадавшие, вызовите скорую помощь — 103
3️⃣ Вызовите полицию (102), если:
— есть пострадавшие
— участники не могут договориться
— есть повреждение имущества третьих лиц
— у вас есть подозрения, что другой водитель нетрезв
4️⃣ Сделайте фото и видео.
— общий план ДТП
— повреждение всех авто
— дорожные знаки, светофоры, следы торможения.
5️⃣ Зафиксируйте данные участников.
— ФИО, телефоны, номера авто
полисы страхования (сделайте фото).
6️⃣ Оформите Европротокол
— можно воспользоваться Европротоколом, если ДТП без пострадавших, только двое участников и стороны пришли к согласию в ДТП
7️⃣ Сообщите страховой компании
— позвоните с места ДТП и следуйте инструкциям
— не ремонтируйте авто до осмотра страховщиком!
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