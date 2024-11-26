Что делать военным, если банк отказал в кредите — Finance.ua

Что делать военным, если банк отказал в кредите
Некоторые военные в Украине сталкиваются с тем, что банки не выдают кредиты. Экономист и бывший заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко заявил, что такие отказы — единичные случаи, а не системное явление.
В эфире Громадського радіо он отметил, что отказы могут быть связаны с недостаточно четким регламентом и процедурой идентификации клиента.
«Важным моментом является то, что в международной практике существует правило, согласно которому доход заемщика должен быть вдвое больше его расходов, иначе банк может отказать в предоставлении кредита. В частности, в случае с военными, если их доход не позволяет покрыть ежемесячные выплаты, банковские работники могут заблокировать такую операцию из-за высокого уровня риска», — объяснил Савченко.
По его словам, если военный сталкивается с необоснованным отказом от банка, он может обратиться с жалобой в НБУ.
«Контролирующий орган над коммерческими банками, который должен защищать права потребителей — это Национальный банк. Можно пожаловаться в Национальный банк относительно работы того или иного банка или работника», — посоветовал Савченко.
Кроме того, он напомнил, что человек может обратиться в другой банк.
«Идти в другой банк и пытаться там получить аналогичную услугу. К сожалению, это рынок», — подытожил эксперт.
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