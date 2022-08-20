Что делать во время ДТП за границей — советы эксперта Сегодня 11:23 — Технологии&Авто

Первое, что нужно сделать во время ДТП за границей, — зафиксировать место происшествия: сфотографируйте как само ДТП, так и повреждение всех автомобилей.

Об этом во время онлайн вебинара рассказала эксперт страхования, руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Страхование Дарья Горбач.

Следующий шаг — вызвать полицию и скорую (если нужно).

Покидать место происшествия и трогать авто до приезда правоохранителей, даже если оно является препятствием для других участников транспортного движения, нельзя.

«Если повреждение незначительное, нет пострадавших и полиция дала согласие, можно оформить Европротокол. В Украине он не столь развит, как в европейских странах. В странах ЕС Европротоколом пользуются 70% людей», — отметила она.

Также обязательно нужно взять данные всех участников ДТП:

имя и фамилию водителя;

контактный номер телефона;

название страховой компании;

номер полиса.

Если есть свидетели, следует записать и их контакты.

«Ни в коем случае не подписывайте никаких документов, если вы не понимаете их содержание или если они написаны на языке, которым вы не владеете. Если этого не избежать, и вам приходится подписывать какие-то документы, скажем, протокол полиции, укажите на украинском языке, что вы не понимаете содержание этого документа. После этого нужно сфотографировать документы, которые вы подписывали, которые вам были предоставлены и оформлены на месте происшествия — это может быть Европротокол или справка от полиции. А уже после этого всего нужно сообщить страховой компании о страховом случае», — рассказала Горбач.

Если вы стали виновником ДТП

После оформления документов выплата потерпевшему будет производиться в соответствии с условиями системы « Зеленая карта ».

«Фактически задача виновника ДТП сводится к правильной фиксации обстоятельств аварии и заполнению документов. Компенсация ущерба потерпевшему будет произведена в любом случае — есть у виновника Зеленая карта или нет. Если у украинского автовладельца, попавшего в ДТП за границей, нет Зеленой карты, то, согласно нормам закона „Об обязательном страховании“, МТСБУ должно предъявить регрессный иск виновнику. Ежегодно бюро взимает регрессом десятки миллионов гривен», — объяснила эксперт.

Если полиса нет у виновника ДТП

За компенсацией убытков следует обратиться в местное бюро «Зеленая карта» или к распорядителю гарантийных фондов той страны, где произошло ДТП. Их список можно найти на сайте МТСБУ.

Срок выплаты после получения всех документов во всех странах составляет до 90 дней. Купить Зеленую карту онлайн вы всегда можете на Finance.ua. Нужно только выбрать тип вашего автомобиля, указать срок действия полиса и направление, в котором вы будете ехать. Оформление происходит в считанные минуты, а электронный полис придет по электронной почте.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

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