При невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения следует искать питьевую воду:
из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев);
пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных);
фасованную бутылочную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.
Хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. В то же время обязательно обозначить бирками с надписями «Вода обеззараженная для питья», «Вода для технических нужд», «Вода для хозяйственных нужд». Обычно делают 2-3-суточный запас.
Обратите внимание, что воду из открытых водоемов следует использовать только для технических целей. Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить.
Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одни сутки.
Телефоны спасательных и аварийных служб:
112 — единственный номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы);