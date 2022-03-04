Что делать в случае отсутствия водоснабжения — рекомендации Минздрава

Сегодня 20:22 — Мир

Вода

Действия русских оккупантов жестоки и непредсказуемы. Поэтому Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, которые могут спасти жизнь — что делать в случае отсутствия водоснабжения.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

При невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения следует искать питьевую воду:

из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев);

пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных);

фасованную бутылочную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.

Хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. В то же время обязательно обозначить бирками с надписями «Вода обеззараженная для питья», «Вода для технических нужд», «Вода для хозяйственных нужд». Обычно делают 2-3-суточный запас.

Обратите внимание, что воду из открытых водоемов следует использовать только для технических целей. Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить.

Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одни сутки.

Телефоны спасательных и аварийных служб:

112 — единственный номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы);

101 — пожарная служба;

102 — полиция;

103 — скорая медицинская помощь;

104 — аварийная служба газовой сети;

0 800 501 482 — телефон доверия СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью