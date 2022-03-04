Что делать в случае отсутствия водоснабжения — рекомендации Минздрава — Finance.ua
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Что делать в случае отсутствия водоснабжения — рекомендации Минздрава

Сегодня 20:22Мир
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ВодаВода
Действия русских оккупантов жестоки и непредсказуемы. Поэтому Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, которые могут спасти жизнь — что делать в случае отсутствия водоснабжения.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
При невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения следует искать питьевую воду:
  • из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев);
  • пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных);
  • фасованную бутылочную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.
Хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. В то же время обязательно обозначить бирками с надписями «Вода обеззараженная для питья», «Вода для технических нужд», «Вода для хозяйственных нужд». Обычно делают 2-3-суточный запас.
Обратите внимание, что воду из открытых водоемов следует использовать только для технических целей. Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить.
Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одни сутки.
Телефоны спасательных и аварийных служб:
  • 112 — единственный номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы);
  • 101 — пожарная служба;
  • 102 — полиция;
  • 103 — скорая медицинская помощь;
  • 104 — аварийная служба газовой сети;
  • 0 800 501 482 — телефон доверия СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: hromadske.tv
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