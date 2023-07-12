Что делать с COVID-сертификатами после отмены карантина — Finance.ua

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Что делать с COVID-сертификатами после отмены карантина

Личные финансы
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Что делать с COVID-сертификатами после отмены карантина
Что делать с COVID-сертификатами после отмены карантина
С 1 июля 2023 г. в Украине больше не действуют ограничения в связи с пандемией COVID-19. Это означает, что ношение масок и проверка сертификатов о вакцинации не являются необходимостью.
Об этом пишет Минздрав в Facebook.

В каких случаях сертификат еще может понадобиться

Предъявлять документ для посещений публичных мест больше не нужно. Однако каждое государство самостоятельно принимает решение о введении карантинных ограничений, поэтому перед поездкой за границу проверьте условия для въезда.
Так, большинство европейских стран сняли карантинные ограничения при пересечении границы. Однако более удаленные государства и острова могут все еще требовать либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации. Это, в частности, касается Сейшельских и Багамских островов, Танзании, Туниса.

Продолжать ли вакцинацию

Вакцинация против COVID-19 может быть проведена по решению врача и по желанию пациента. Она рекомендована, но совсем не обязательна.
В Украине пациенты могут получить, прежде всего, базовый курс вакцинации.
Для восстановления иммунной защиты против COVID-19 организма в Минздраве рекомендуют получить бустерные дозы. Это может быть два курса ревакцинации.

Нужен ли отрицательный результат теста на COVID-19 при госпитализации

Отмена карантинных ограничений не означает полного исчезновения вируса. Поэтому, если вам необходимо планово госпитализироваться, нужно проводить тестирование на COVID-19.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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