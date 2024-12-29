Что делать с автомобилем, непригодным к использованию — Finance.ua

Что делать с автомобилем, непригодным к использованию Сегодня 22:02 — Технологии&Авто

Что делать с автомобилем, непригодным к использованию

В связи с военными действиями и российским террором граждане лишаются своего имущества, среди которого и транспортные средства. Часто автомобили остаются на оккупированных территориях или не подлежат ремонту из-за большого срока эксплуатации или повреждения. Однако, даже если автомобиль не пригоден к использованию и превратился в металлолом, он продолжает оставаться зарегистрированным за владельцем. В таких случаях возникает вопрос, что делать с таким транспортным средством.

транспортные средства, не пригодные к использованию, можно снять с государственной регистрации путем выбраковки. В Главном сервисном центре МВД напоминают , что

Эта услуга предоставляется бесплатно и доступна в любом удобном сервисном центре МВД.

Как выбраковать транспортное средство

Владелец транспортного средства должен обратиться в сервисный центр МВД, предварительно записавшись. Талоны доступны онлайн через функционал Е-запис или в терминале в помещении сервисного центра МВД. С собой необходимо взять пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карта и выписка о местожительстве);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Если номерные знаки или свидетельство о регистрации транспортного средства были похищены, следует предоставить постановление (справку) от органа внутренних дел о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела.

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При условии, что владелец транспортного средства не имеет возможности лично обратиться в сервисный центр МВД, выбраковать автомобиль может его законный представитель. Для этого, кроме вышеуказанных документов, нужно предоставить нотариально удостоверенную доверенность.

Услуга по выбраковке транспортного средства предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов. К примеру, если автомобиль находится в розыске или под арестом, услуга не предоставляется.

Обращаем внимание, после выбраковки транспортного средства возобновление регистрации возможно только по решению суда.

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