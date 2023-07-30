Что делать, если вам отказываются продать товар по цене, указанной на ценнике — Finance.ua

Что делать, если вам отказываются продать товар по цене, указанной на ценнике Сегодня 13:12 — Личные финансы

Что делать, если вам отказываются продать товар по цене, указанной на ценнике

Что бы вам ни говорил кассир , платите по цене, указанной на ценнике. Если он не согласен — зовите администратора.

Если не помогло и это — смело вызывайте полицию. От которой требуйте составления протокола об административном правонарушении, совершенном в отношении вас работниками магазина, по факту обсчета покупателя. Потому что в этой ситуации правда однозначно за покупателем. И вас однозначно обсчитывают, даже если это делают неумышленно.

Кроме того, обычно в супермаркетах есть телефоны так называемой горячей линии, звонок на которую помогает в 99% случаев.

Если же этого недостаточно или это не супермаркет и телефона там нет, тогда можно обратиться с жалобой в органы Госпродпотребслужбы в соответствующем регионе.

Для того чтобы ваше обращение было эффективным, сохраните чек и сфотографируйте вызывающий проблему ценник.

И помните: в данной ситуации правда однозначно на вашей стороне. Единственное — готовы ли вы тратить свое время, доказывая ее.

Читать больше в нашей новой статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.