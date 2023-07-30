Что делать, если вам отказываются продать товар по цене, указанной на ценнике — Finance.ua
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Что делать, если вам отказываются продать товар по цене, указанной на ценнике

Личные финансы
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Что делать, если вам отказываются продать товар по цене, указанной на ценнике
Что делать, если вам отказываются продать товар по цене, указанной на ценнике
Что бы вам ни говорил кассир , платите по цене, указанной на ценнике. Если он не согласен — зовите администратора.
Если не помогло и это — смело вызывайте полицию. От которой требуйте составления протокола об административном правонарушении, совершенном в отношении вас работниками магазина, по факту обсчета покупателя. Потому что в этой ситуации правда однозначно за покупателем. И вас однозначно обсчитывают, даже если это делают неумышленно.
Кроме того, обычно в супермаркетах есть телефоны так называемой горячей линии, звонок на которую помогает в 99% случаев.
Если же этого недостаточно или это не супермаркет и телефона там нет, тогда можно обратиться с жалобой в органы Госпродпотребслужбы в соответствующем регионе.
Для того чтобы ваше обращение было эффективным, сохраните чек и сфотографируйте вызывающий проблему ценник.
И помните: в данной ситуации правда однозначно на вашей стороне. Единственное — готовы ли вы тратить свое время, доказывая ее.
Читать больше в нашей новой статье:

Стоимость товара на ценнике и в чеке отличается: что делать?

По материалам:
Finance.ua
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