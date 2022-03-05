Что делать, если продавец не принимает карту — Finance.ua

Что делать, если продавец не принимает карту

Сегодня 11:11 — Личные финансы

С 1 января все предприниматели должны были установить терминалы на точках продажи. Сейчас, когда в банкоматах очереди, а выдача денег ограничена, возможность расплатиться картой весьма актуальна. Увы, но не во всех киосках и магазинах это реально, пишет Информатор.

Глава Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на своей странице в Facebook рассказал, что делать, если продавец отказывает вам в оплате «безналом».

Для жалоб граждан разработан чат-бот @pos_terminals_bot. Сообщать о недобросовестных торговцах можно туда.

По словам Гетманцева, уже обработали больше 50 сообщений. Обещает серьезное наказание за нарушения со стороны предпринимателей. «Напоминаю, каждый украинец имеет право расплачиваться за товары/услуги своей картой», — написал глава Комитета Верховной Рады.

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