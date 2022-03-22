Что делать, если пенсионеру пришлось уехать с постоянного места жительства, а он получал пенсию на почте — Finance.ua
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Что делать, если пенсионеру пришлось уехать с постоянного места жительства, а он получал пенсию на почте

Сегодня 19:00Личные финансы
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Что делать, если пенсионеру пришлось уехать с постоянного места жительства, а он получал пенсию на почте
Если пенсионеру пришлось уехать с постоянного места жительства, а он получал пенсию на почте. Пенсионный курьер объяснил, как получить выплату.
Нужно переадресовать выплату, затем для удобства перевести ее на карточный счет.
Для этого нужно:
  • Позвонить на горячую линию Укрпочты 0-800-300545 и дождавшись оператора, сообщить паспортные данные, контактный телефон, старый и новый адрес проживания для переадресации выплаты.
  • Чтобы перевести пенсионную выплату с почты на банк, нужно в банковском отделении (уполномоченном на выплаты пенсий) открыть карточный счет для пенсионных выплат.
Может ли родственник без нотариального поручения перевести пенсионную выплату на карточный счет
Не забудьте взять в банке Заявление о выплате пенсии или пособия.
Обратитесь в отдел обслуживания граждан Пенсионного фонда, где вы территориально находитесь. Специалисты учреждения внесут изменения в форму получения пенсии. Для этого нужно иметь:
  • паспорт,
  • идентификационный код,
  • вышеуказанное заявление из банка.

Как получить пенсию и денежные выплаты в Укрпочте во время военного положения

По материалам: Finance.UA
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